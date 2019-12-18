نائب حاكم الشارقة يستقبل مجلس محمد جمعة بن هندي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، محمد جمعة بن هندي المكلف برئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأثنى سموه على النتائج التي تقدمها مختلف الفرق الرياضية في النادي، مشيراً إلى ضرورة استمرار الإدارة في تقديم دعمها لكافة اللاعبين بالنادي.

من جهته عبر محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة عن شكره وتقديره لسمو نائب حاكم الشارقة على دعم سموه الدائم ومتابعته الحثيثة للرياضة والرياضيين، مؤكداً حرص أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي النادي من أجهزة فنية ولاعبين على تقديم أفضل ما لديهم للوصول بالنادي لمستويات متقدمة.