6 أندية تطالب بالتحقيق في تجاوزات «الشطرنج»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

طالبت 6 أندية بتدخل الهيئة العامة للرياضة للتحقيق في تجاوزات اتحاد الشطرنج، ومنها ضم أندية بعضوية عاملة دون اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة بالمخالفة لمواد وبنود اللائحة التنفيذية للاتحادات، وأكدت الأندية ضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية للتحقيق في أسباب استقالة 5 أعضاء من أصل 8 أعضاء هم عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ووقّع ممثلو أندية أبوظبي ودبي وعجمان والعين ودبي لأصحاب الهمم وفتيات رأس الخيمة للشطرنج على مذكرة تم رفعها للأمين العام للهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي الأندية الستة على هامش بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، وتناول الاجتماع تدارس حال اللعبة.

وأكدت بعض المصدر أن هذه الأندية أكدت أنها ستواصل العمل لوصول صوتها إلى الجهات المسؤولة، مع التنسيق فيما بينها، لإطلاع الشارع الرياضي على ما يحدث في اتحاد الشطرنج.