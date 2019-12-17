الآلاف يشاركون في فعاليات نهاية ديسمبر بدبي

المصدر: وام

تشهد دبي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي يشارك فيها الآلاف من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في أرجاء "دانة الدنيا" كافة خلال النصف الأخير من شهر ديسمبر للعام الجاري.

وتستضيف منطقة حتا النسخة الثانية من "بطولة أربيان إيبيك للدراجات الهوائية" التي تنطلق بعد غد من وسط منطقة حتا وتستمر أربعة أيام وتمتد في مختلف إمارات الدولة، ويتنافس فيها المشاركون بشكل فردي على الأرض الوعرة، وتتميز البطولة بقوة منافساتها وصعوبة الطرق التي يسير فيها الدراجون والتي تمثل تحديًا حقيقيًا وتمتد مسافتها إلى 300 كيلومتر ويتسلق خلالها الدراجين مرتفعات بمسافة 5500 متر.

ويشارك أكثر من 10 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات في النسخة السابعة من " مسيرة المشي من أجل الصحة " التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة اللولو هايبر ماركت للعام السابع على التوالي وتنطلق فعالياتها صباح يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري من أمام بوابة 3 في حديقة زعبيل بدبي، وتمتد لمسافة 3 كيلومترات، وتتضمن فعاليات رياضية ترفيهية وحصص أيروبيك وفحوصات طبية مجانية للضغط والسكري.

ويقام "سباق سيجنا بارك للجري المجتمعي " يوم السبت 21 ديسمبر في دبي فستيفال سيتي، وتنظمه شركة ريس مي بمشاركة المئات ويهدف إلى تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتوعيتهم بأهمية الرياضة لصحة وسلامة الأفراد.

وتقام النسخة الرابعة من "كأس الإمارات الدولية للجمباز الإيقاعي" يومي الجمعة والسبت 27 و 28 ديسمبر في أكاديمية جيمس الأميركية بدبي التي ينظمها نادي ناتاليا للجمباز ومجموعة البحراوي بدعم مع مجلس دبي الرياضي، ويعد الجمباز الإيقاعي من الرياضات الشيقة التي تكتسب شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد أندية الجمباز الإيقاعي في دبي 15 ناديا وأكاديمية، وتتميز الرياضة بقدرة ممارسيها على تقديم حركات تجمع بين المرونة الجسدية، وتجمع بين عناصر الباليه والجمباز والرقص والتلاعب بالأدوات بانسجام تام.

كما تشمل الفعاليات التي تنظم في نهاية شهر ديسمبر، الموسم الخامس من "دوري داداباي للكريكيت " التي تختتم يوم 23 ديسمبر الجاري في مدرسة كينغز فرع البرشاء، كما يقام الدوري الشتوي لرمي السهام يوم 18 ديسمبر في مناطق مختلفة من دبي، وبطولة "جي إم سي لكرة القدم " التي تقام يوم 27 ديسمبر في نادي الوصل الرياضي، وسباق الدراجات الهوائية الترفيهية الذي يقام يوم 28 ديسمبر في مضمار القدرة للدراجات الهوائية.