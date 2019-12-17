مدن العالم تتنافس في الألعاب الحكومية بدبي

المصدر: دبي ــ البيان

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعود الألعاب الحكومية في نسخة 2020 بحلة جديدة، تنطلق من 18 إلى 21 مارس المقبل، بمشاركة بارزة لمجموعة من فرق الحكومات العالمية التي أبدت رغبة حقيقية في تعزيز حضورها في البطولة، إذ تضيف البطولة تحدياً جديداً إلى فعالياتها تتنافس خلاله مدن العالم للفوز بلقب بطل «تحدي المدن»، إلى جانب اللقب الذي تتنافس فيه الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

وبعد النجاح المبهر الذي حققته في نسختيها السابقتين، من المتوقع أن تستقطب النسخة المقبلة عشرات الفرق التي تمثل الجهات الحكومية في الدولة إلى جانب مشاركة مجموعة من الفرق الدولية من مختلف دول العالم.

ويقام «تحدي المدن» في يوم مستقل ويمكن للمدن حول العالم المشاركة فيه بفرق تضم السيدات والرجال ضمن الفريق نفسه لخوض التحديات وتحديد بطل واحد يفوز بجائزة مليون درهم. كما تخوض فرق الحكومات المحلية والاتحادية بفرق منفصلة للسيدات والرجال للفوز بلقب البطولة وجائزتها مليون درهم للبطل و300 ألف درهم للوصيف و200 ألف درهم لصاحب المركز الثالث.