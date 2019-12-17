الإمارة الباسمة جاهزة لـ«مونديال فورمولا1»

المصدر: الشارقة - علي شدهان

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، وبمشاركة 85 متسابقاً من 30 دولة، تنطلق بعد غد الخميس في مياه بحيرة خالد الساحرة، منافسات «مونديال الفورمولا 1»، جولة الشارقة بنسختها الـ 20 والتي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، فيما تنطلق اليوم فعاليات أسبوع البطولات المائية في الإمارة الباسمة، والذي يشتمل على سباقات الدراجات المائية للسيدات والرجال، وزوارق الفورمولا4، إضافة إلى سباقي زوارق الفورمولا1، إلى جانب العديد من الفعاليات المائية ذات الصلة، ويتواصل حتى السبت المقبل.

فرق الإمارات

وتعد جولة الشارقة، خاتمة بطولة العالم للزوارق السريعة 2019، ويشارك فيها ألمع نجوم العالم، ويسعون بقوة إلى معانقة لقبي سباقي السرعة والرئيسي يومي الخميس والسبت المقبلين، حيث تمثل الإمارات في الحدث العالمي الكبير، 3 فرق هي، فريق الشارقة للزوارق السريعة «فورمولا1» و«فورمولا 4»، التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وفريق أبوظبي التابع لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وفريق «الفيكتوري تيم» التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

تفاصيل الجولة

وكشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، التفاصيل الخاصة بالجولة من خلال مؤتمر صحافي حاشد عقدته في واجهة المجاز المائية، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة، وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونيكولو دي سان جيرمانو المروج العالمي لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا1»، ونخبة من المتسابقين، وأشار خالد المدفع إلى أن أسبوع الشارقة للبطولات المائية يشتمل على سباقات الزوارق السريعة «فورمولا1»، جائزة الشارقة الكبرى للعام العشرين على التوالي، والنسخة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية، خلال الفترة من 17 حتى 21 الجاري في بحيرة خالد، منوهاً إلى أن الأسبوع يتضمن سلسلةً مميزة من العروض والمنافسات المائية ذات المستوى العالمي في الأداء والتقديم والتحدي والتشويق، مشيداً بدعم جميع شركاء النجاح من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

مسابقة خاصة

وأشار خالد المدفع، إلى أنه ستكون هناك مسابقة خاصة بالإعلاميين في مجال الإعلام الجماهيري بلغتيه العربية والإنجليزية، وتتضمن أفضل تغطية وأفضل مقابلة وأفضل صورة، وسيتم رصدها بشكل مستمر على مدار أسبوع الشارقة للبطولات العالمية المائية، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها الحدث منذ انطلاقته، باعتباره محفلاً عالمياً يتم من خلاله إبراز الوجه السياحي لإمارة الشارقة ومكانتها كوجهة عالمية رائدة تحتضن مختلف الفعاليات والأنشطة الكبرى على مدار العام.