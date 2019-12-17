فريق أبوظبي للدراجات المائية يتطلع للقب العالمي في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يستعرض فريق أبوظبي للدراجات المائية اليوم، على مياه كورنيش الشارقة، مع انطلاقة منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم التي تستضيفها الإمارة الباسمة، ويشارك أبطال فريق أبوظبي في أكثر من فئة، ويتصدر الترتيب العام في فئة الحركات الاستعراضية النجم راشد الملا، الذي يمتلك 150 نقطة هي العلامة الكاملة في فئته عبر الجولات الماضية، وهو مرشح قوي للتتويج بقلب الحركات الاستعراضية، حيث يتفوق على صاحب المركز الثاني الإيطالي روبرتو مارياني، الذي يمتلك 132 نقطة، وسبق للملا أن أحرز المركز الأول في إمارة الشارقة، وفي المكان نفسه الموسم الماضي، كما سبق له أن توج بالمراكز الأولى مراراً عبر بطولة الإمارات للدراجات المائية، كما أنه قد حصد لقب موسم 2018، وبطولة الحركات الاستعراضية، ويسعى إلى تكرار هذا الإنجاز والتفوق مجدداً في المنافسة هذا الموسم،

ويشارك أيضاً في البطولة العالمية من فريق أبوظبي، راشد الطاير في فئة «البرو رايدر» وينافس بقوة على لقب جولة الختام، وقال سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية: نتطلع دائماً إلى حسم الألقاب العالمية، وها نحن نخوض تحدياً قوياً، في بطولة العالم للدراجات المائية، والتي وصلت إلى ذروتها من خلال محاولة راشد الملا اليوم، في أن ينهي الجدل حول الفائز باللقب هذا العام، قبل ختام البطولة غداً، والملا قادر على أن يحقق ذلك، ويضيف لرصيد فريق أبوظبي، إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية، بحصوله على اللقب العالمي، ويسجل في صفحة إنجازاته الذهبية.