بتوجيهات حمدان بن محمد.. "تحدي المدن" الإضافة الأكثر تشويقاً للألعاب الحكومية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة خلال الفترة من 18 حتى 21 مارس 2020 على شاطئ "كايت بيتش" في دبي، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبعد النجاح المبهر التي حققته في نسختيها السابقتين، ومن المتوقع أن تستقطب هذه النسخة مشاركة أكبر سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المشاركة الدولية.

وعقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من الألعاب الحكومية والمشاركة البارزة لمجموعة من فرق الحكومات العالمية التي أبدت رغبة حقيقية في تعزيز حضورها في البطولة، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في وقت سابق بإطلاق "تحدي المدن" خلال النسخة المقبلة من الألعاب الحكومية، لتعود نسخة 2020 بحلة جديدة بإضافة تحد جديد إلى فعالياتها تتنافس خلاله مدن العالم للفوز بلقب بطل "تحدي المدن"، إلى جانب اللقب الذي تتنافس فيه الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

ومن المتوقع أن يشارك في الألعاب الحكومية العام المقبل عشرات الفرق التي تمثل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، كما تشهد النسخة الثالثة من المسابقة مشاركة مجموعة من الفرق الدولية من مختلف دول العالم، حيث بدأت المدن في تشكيل فرقها التي ستمثلها في البطولة، وإعدادهم بشكل يواكب التحديات والمنافسات التي تختبر قدراتهم الذهنية والبدنية.

وسيقام "تحدي المدن" في يوم مستقل ضمن النسخة الثالثة من البطولة، حيث يمكن للمدن حول العالم المشاركة في هذا التحدي بفرق تضم السيدات والرجال ضمن نفس الفريق، لخوض التحديات وتحديد بطل واحد يفوز بجائزة مليون درهم، كما ستخوض فرق الحكومات المحلية والاتحادية ذات التحديات بفرق منفصلة للسيدات والرجال أسوة بالنسخة الماضية للفوز بلقب البطولة وجائزتها المالية البالغة مليون درهم للبطل و300 ألف درهم للوصيف و200 ألف درهم لصاحب المركز الثالث.

بدوره، أكد مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية أن النجاح الباهر الذي حققته البطولة في نسختيها السابقتين يعكس الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وتوفير سموه جميع المقومات المطلوبة لتحقيق النجاح والتميز، ما أسهم في تحفيز المزيد من المدن والحكومات على إبداء رغبتها في المشاركة في هذه النسخة، مشيراً إلى أن إطلاق "تحدي المدن" من شأنه الارتقاء بالبطولة نحو آفاق أرحب تشترك من خلاله المدن العالمية في نشر رسالة وأهداف الألعاب الحكومية الممثلة في العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، انطلاقاً من دبي، وبما يرسّخ مكانة الإمارة الريادية في تعزيز مفاهيم الوحدة والتسامح وتقبل الآخر والريادة على صعيد المبادرات العالمية الفريدة.

وقال بن عيسى: "تركز النسخة الثالثة من الألعاب الحكومية بشكل أكبر على التحديات الذهنية، بالإضافة إلى التحديات البدنية التي ترمي إلى تعزيز العمل الجماعي بين أفراد الفريق الواحد، وتبذل فرق العمل جهوداً حثيثة للحفاظ على مكتسبات البطولة في العامين السابقين والبناء عليها لمواصلة مسيرتها الناجحة".

وكانت النسخة الماضية التي أقيمت على شاطئ "كايت بيتش" في دبي قد شهدت مشاركة 168 فريقاً رياضياً للرجال والنساء من دوائر حكومة دبي وباقي إمارات الدولة، إلى جانب مشاركة 15 فريقاً من عدد من الجهات الحكومية في 9 دول شقيقة وصديقة، وشهدت تتويج فريقي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم " F3" للرجال والسيدات وحصولهما على جائزة قدرها مليون درهم لكل فريق، وتم التبرع بها لصالح الأعمال الخيرية.

وستكشف اللجنة المنظّمة لبطولة الألعاب الحكومية في وقت لاحق عن أعداد الفرق المؤهلة لخوض المنافسات، إضافة إلى التعريف بأبرز مجريات البطولة وإجراء القرعة بين الفرق، علماً بأن آخر موعد للتسجيل في المسابقة يوم 16 يناير 2020.

الجدير بالذكر أن الألعاب الحكومية تستهدف تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية من خلال العمل الجماعي وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير على الصحة النفسية والبدنية والذهنية للأفراد وتحقيق التواصل بين المؤسسات والمدن من خلال المنافسات الرياضية. ويشرف المجلس التنفيذي لإمارة دبي على تنظيم البطولة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.