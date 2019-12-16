خالد الفهيم: «ترايثلون السيدات» حقق مكاسب جديرة بالاستثمار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد خالد عبد الكريم الفهيم رئيس جمعية الإمارات للترايثلون، أن المشاركة الواسعة والنتائج الجيدة التي تحققت في سباق دبي لترايثلون السيدات الذي أقيم أخيراً، نجح في تحقيق مكاسب فنية تعزز من تطلعات أسرة الترايثلون في الإمارات، وهي جديرة بالاستثمار، وأن اللجنة الفنية للجمعية ستعمل على هذا المشروع الحيوي بشكل إيجابي وبما يخدم اللعبة، وأوضح الفهيم أن من أبرز تلك المكاسب الانتشار الواسع لثقافة ممارسة هذه الرياضة بين المواطنات من جميع الأعمار والمنافسة بشكل فني يؤكد الرغبة على التطور، وأن المشاركة هي من أجل الفوز وليست للاحتكاك فقط، إضافة إلى عدد المشاركات التصاعدي.

دور بارز ومميز

وأشاد الفهيم بالدور البارز والمميز لمجلس دبي الرياضي في تطوير ودعم الرياضة في إمارة دبي بشكل خاص مما جعلها إحدى المدن الرائدة في مجال الرياضة حول العالم، كما أثنى على دور مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات في دعم رياضة الترايثلون، وعلى وجه الخصوص في صفوف المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة الرياضة، وأن تكون جزءاً في حياتها، وذلك من خلال تنظيم ترايثلون دبي للسيدات للسنة الثالثة على التوالي، والتشجيع على المشاركة فيه، مؤكداً أن هذه البطولة كشفت عن مواهب مميزة يمكن أن يكون لها شأن مستقبلي كبير على مستوى بناء المنتخبات الوطنية.

شكر وتقدير

ووجهت أسماء يوسف الجناحي عضو مجلس إدارة الجمعية وعضو لجنة المرأة في الاتحاد الآسيوي للترايثلون، خالص الشكر والتقدير إلى معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، لتشريفها وتتويجها للبطلات في اليوم الختامي، كما قدمت الشكر الجزيل إلى لمياء عبد العزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة، رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون ومديرة نادي دبي للسيدات، على جهودها الكبيرة في إنجاح الحدث الرياضي الكبير، وعلى التعاون المثمر الذي من شأنه تحفيز المرأة على ممارسة الرياضة والتميز فيها، والمساهمة في رفع عدد اللاعبات اللاتي يمارسن الترايثلون مستقبلاً، وبما ينصب في خدمة الرياضة الإماراتية، وأكدت الجناحي أن المكاسب التي تحققت في النسخة الثالثة لترايثلون دبي الدولي، ستدرس بشكل دقيق من أجل استثمارها وتحويلها لنجاح جديد، يليق بالرياضة النسوية الإماراتية، وبالترايثلون كرياضة واسعة الانتشار، تضع قدماً بين باقي الرياضات.

تعاون وتكريم

وأثنت الجناحي على تعاون نادي دبي للسيدات مع جمعية الإمارات للترايثلون في تكريم لاعبتين مواطنتين من أصحاب الإنجازات المتميزة في رياضة الترايثلون، وهن اللاعبة نهى لقمان كأول لاعبة مواطنة تجتاز المسافة الأولمبية في مسابقة الترايثلون، واللاعبة أسماء عبد الرحيم الجناحي، أول مواطنة تشارك في بطولة الرجل الحديدي خارج الدولة وتكمل السباق وصولاً لخط النهاية في وقت زمني أسرع بـ 40 دقيقة عن أول بطولة شاركت بها.