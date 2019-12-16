«تنفيذي» اليوم الرياضي الوطني 2020 يستعرض استعدادات النسخة الخامسة

المصدر: دبي ـــ البيان الرياضي

استعرض فريق العمل التنفيذي للنسخة الخامسة من اليوم الرياضي الوطني لعام 2020، استعدادات انطلاق الفعالية الرياضية التي تقام سنوياً بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر وممثلي القطاع الخاص والفئات العمرية كافة، حيث تنطلق فعالياته يوم 5 من مارس المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع فريق العمل مساء أمس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي برئاسة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي وحضور أعضاء الفريق، وحرص المجتمعون على تقديم الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، مؤكدين أن دعم سموه، واهتمامه المستمر بتطبيق أنماط حياة صحية خالية من الأمراض وتشييد أجيال قادرة على مواجهة التحديات تنعم بالصحة والعافية، يعد العامل الرئيس لتدشين تلك المبادرة السامية، التي انطلقت للمرة الأولى استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية في يومٍ واحد لكل فئات المجتمع.

فريق العمل

ويضم فريق العمل التنفيذي الذي اعُتمد تشكيله من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية كلاً من أحمد الرئيسي ممثلاً عن إمارة عجمان، فهد عبدالله بن جمعة عن إمارة رأس الخيمة، عبدالله سالم قنزول عن إمارة أم القيوين، طلال الهاشمي من مجلس أبوظبي الرياضي، سعيد علي العاجل من مجلس الشارقة الرياضي، عنود سعيد الفلاسي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، صالح حسن الحمادي من وزارة تنمية المجتمع، أحمد بركات العبدولي من الهيئة العامة للرياضة، النقيب حميد خميس ماجد آل علي من اتحاد الشرطة الرياضي، فاطمة الرئيسي من لجنة الإمارات للرياضة النسائية، ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، واستعرض الحضور محطات عمل النسخة الخامسة من المبادرة التي نجحت في نشر مفاهيم جوهرية ونواحٍ مهمة عدة، فيما يخص التعريف بأهمية ممارسة الرياضة وعلاقتها الوثيقة بصحة الإنسان وعافيته، وكذلك دورها البارز في تحقيق السعادة والسرور وإدخال البهجة على نفوس الناس من خلال فتح آفاق جديدة بين المشاركين الذين أسهموا بصورة واضحة في رسم أجمل لوحات التناغم والانسجام على أرض إمارات الخير طوال النسخ الماضية من 200 جنسية مختلفة.

اجتماع

يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ظهر اليوم اجتماعه الثاني بفندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي بدبي، من أجل اعتماد العديد من التقارير والأمور الخاصة بالمشاركات في الدورات الرياضية لعام 2020. ويعتمد المجلس التقرير السنوي لعام 2018 وأبرز القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي، واعتماد الحساب الختامي لعام 2018 والميزانية التقديرية لعامي (2019 ــ 2020).