4 فرق تتصارع على صدارة المجموعة الثانية في كأس اليد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تتصارع 4 فرق برصيد 5 نقاط، على صدارة المجموعة الثانية في بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد، وفقاً لما أسفرت عنه نتائج مباريات الجولة الثالثة أول من أمس، حيث تغلب شباب الأهلي على الجزيرة 41/‏35، ولكن يبقى الجزيرة ضمن فرق الصدارة، والحال لم يختلف بالنسبة لفريق مليحة، الذي تلقى خسارة أمام الوحدة 28/‏27، ويظل مليحة أيضاً منافساً على الصدارة، بينما يأتي الوحدة خامساً بـ 4 نقاط، ورغم غياب النصر فرصيده أيضاً 5 نقاط تضعه مع فرق الصدارة، بينما يتصدر المجموعة الأولى، فريق العين بـ 7 نقاط رغم خسارته 37/‏31 أمام الشارقة، الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفه بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف، فريق الظفرة بعد فوزه بنتيجة 29/‏26، على حساب مضيفه بني ياس، صاحب المركز الخامس والأخير برصيد 3 نقاط، ويحل الوصل ثانياً بـ 6 نقاط.