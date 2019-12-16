700 مشارك في السباقات المجتمعية بالعين

المصدر: العين- البيان الرياضي

شهدت السباقات المجتمعية، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، في عطلة نهاية الأسبوع بمدينة العين، مشاركة أكثر من 200 دراج ودراجة في سباق دائرة تنمية المجتمع للدراجات الهوائية، الذي انطلق من منطقة وادي أدفانتشر، وانتهى عند قمة جبل حفيت، وأقيم لثلاث مسافات رئيسية 65 و53 و37 كم.

كما شارك أكثر من 500 عداء وعداءة في سباق قناة أبوظبي الرياضية، الذي أقيم بحديقة الحيوانات بالعين لثلاث مسافات رئيسية أيضاً 2.5 كم ــ 5 كم ــ 10 كم.

وفازت الجنوب إفريقية ميج سميث بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 65 كم.

وفي فئة الرجال حل الكندي ديفيد سميث بالمركز الأول، وفازت بسباق السيدات لمسافة 53 كم سماح خالد وعلى مستوى الرجال فاز محمد الغافري، وفي سباق المسافة القصيرة الـ 37 كم فاز عبدالله أحمد بالمركز الأول، وفي سباق الدراجات الهوائية اليدوية لمسافة الـ 53 كم فاز عايض الأحبابي بالمركز الأول، وفي سباق الجري، فازت البريطانية كلير مكابي بالمركز الأول في مسافة الـ 10 كم، فيما فاز الإيطالي أندريه فيراريو بالمركز الأول في فئة الرجال، وفي سباق الـ 5 كم فازت الإيرلندية ايزابيل كبران بالمركز الأول، والهندي سهيل مهيندرا في فئة الرجال، أما سباق المسافة القصيرة الـ 2.5 كم ففازت به الهندية سناء محمد، وفاز فيصل سعيد بالمركز الأول على مستوى الرجال.

سباقات مهمة

وقال خالد القبيسي رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمجلس أبوظبي الرياضي: يمثل سباقا الدراجات والجري، استكمالاً لسباقاتنا المجتمعية المختلفة الهادفة لتحسين نمط الحياة الصحية لأفراد المجتمع، مؤكداً أهمية هذه السباقات، التي تعزز تواصل وتفاعل فئات المجتمع بالرياضة بكل ألعابها ومسابقاتها، ووجه الشكر الجزيل إلى شركاء المجلس ورعاة السباقات المجتمعية.