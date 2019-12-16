دبي تودع المشاركين في «إكس كات» بحفل 5 نجوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تلقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شكر وتقدير الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، لتفضل سموه برعاية حدث جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات»، الجولة الختامية من بطولة العالم 2019، التي استضافها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحققت نجاحاً لافتاً في شواطئ جميرا، وقدم المشاركون في الحدث من ممثلي الفرق ومتسابقين وأطقم إدارية وفنية ولجان تنظيمية وفنية من الاتحاد الدولي، الشكر الجزيل إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على حسن الاستضافة، والتعاون الكبير في إنجاح فعاليات الجولة، التي كانت بحق مسكاً لختام موسم، شمل ثلاث محطات عالمية الأولى في مدينة ستريسا الإيطالية، والثانية في شنغهاي الصينية، ثم الثالثة في دار الحي دبي.

حفل تكريم

وحرصت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم حفل ختام الموسم لبطولة العالم لزوارق إكس كات، والتي استمرت أربعة أيام، حيث أقيم الاحتفال في قاعة (السردال) بفندق ويستن بالميناء السياحي بدبي، وشهد الحفل تكريم الوفود المشاركة والرعاة والشركاء الدائمين والشركات الوطنية، بحضور حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الرياضات البحرية، ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي، وسالم الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي، وأحمد إبراهيم محمد المدير العام لنادي الفجيرة، وهزيم القمزي مدير الحدث، وتوماس كورت الأمين العام للاتحاد الدولي، كما حضر الاحتفال العقيد سعيد سالم المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، والمقدم راشد ثاني العايل المهيري رئيس قسم الأمن البحري، والمقدم علي عبد الله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري، إلى جانب ممثلي الدوائر الحكومية والجهات الراعية والشركات التي قدمت الدعم لإنجاح الفعاليات المصاحبة، وقامت اللجنة المنظمة بتكريم الفرق الفائزة بقلب الموسم وتقليدهم ميداليات الشرف الدولية من قبل الاتحاد الدولي، تم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة العالم لأفضل زمن، كما تم تكريم جميع المشاركين في اللجان وفرق العمل وتقديم الدرع التذكارية الخاصة بالحدث، فيما أعلن وللمرة الأولى عن جائزة تقديرية لذكرى المتسابق لوكا نيكوليني وكانت من نصيب الكويتي عبداللطيف العماني قائد زورق رهيب 17.

نجاح وتميز

وقال حريز المر إن جائزة دبي 2019 حققت النجاح المطلوب من خلال المشاركة الكبيرة والحضور الجماهيري المتميز وأيضاً الروح التنافسية، التي سادت أجواء الجولة، مبدياً سعادته أن تكون الإمارات محط أنظار العالم وجهة رياضية بحرية أولى في العالم باحتضانها الجولات الختامية في البطولات الكبيرة مثل (إكس كات) وفورمولا 1 وفورمولا2 وفورمولا أف 4 أس والدراجات المائية «اكوابايك»، وبدوره، أشاد السويسري توماس كورت الأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية، بالنجاح التنظيمي الكبير الذي حققه الحدث، مؤكداً أن نادي دبي اعتاد على التميز، لذلك لم يكن مستغرباً هذا الحضور التنظيمي الجميل في إقامة سباقات أمنة ومثيرة تشد الجمهور.

الصراع على اللقب

ورفع محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته وحضوره فعاليات البطولة وتكريمه أبطال السباقات الثلاثة، التي أقيمت على مدار يومين، مؤكداً أن اهتمام سموه يعكس مدى الدعم التي تحظى بها رياضتنا من قبل المسؤولين، وقال حارب في كلمته خلال الحفل: لقد سعدنا أيما سعادة بإقامة السباق والنجاح الكبير الذي تحقق بحسن اختيار المكان وقربه إلى الجمهور في بحر (جميرا) وأسهم الصراع الكبير على اللقب أيضاً في الحضور الجماهيري والمتابعة الكبيرة خلف شاشات التلفزة موجهاً التهنئة إلى الفريق الأسترالي (ماريتيمو 12) الذي حقق اللقب للمرة الأولى.

وثمن حارب، دور شركاء النجاح مع النادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) وسلطة مدينة دبي الملاحية ومؤسسة دبي للإعلام ومؤسسة أبوظبي للإعلام وكذلك شركات أس أس وكود 8 والنابودة للسيارات (أودي) واكستريم مارين واسبريد كافيه وايناتا وبي 3 للترفيه.

صدارة

تصدر الترتيب العام في البطولة العالمية، زورق «ماريتيمو 12» الأسترالي، بقيادة الثنائي توم باري كوتير وروس ويلاتيون، برصيد 202 نقطة متفوقاً، على زورقي "أبوظبي 4 " برصيد 193 نقطة و"شرطة دبي 3 " برصيد 191 نقطة، كما اعتلى الفريق الأسترالي، صدارة ترتيب منافسات الزمن بـ 130 نقطة، متقدماً على زورقي "أبوظبي 5 " ورصيده 111 نقطة و"أبوظبي 4 " ورصيده 100 نقطة.