محامل زايد بن حمدان تسيطر على سباق أبو الأبيض للشراعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سيطرت المحامل الشراعية للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على المراكز الثلاثة الأولى، في سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية فئة «43» قدماً، الذي نظمه نادي تراث الإمارات أول من أمس، لمسافة 20 ميلاً بحرياً، في مياه كورنيش أبوظبي عند القرية التراثية التابعة للنادي، وشارك فيه أكثر من 86 محملاً عليها أكثر من 860 بحاراً ونوخذة.

وحل في المركز الأول المحمل «حشيم» بقيادة النوخذة حسن عبد الله محمد المرزوقي، فيما جاء ثانياً المحمل «زلزال» بقيادة النوخذة محمد عبد الله محمد جمعة المرزوقي، ونال المركز الثالث المحمل «الطيار» بقيادة النوخذة علي عبد الله محمد جمعة المرزوقي، وتوج حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق، بحضور علي عبد الله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام.

كما تم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في سباق البوانيش التراثية «شراعي» الذي نظمه النادي يوم الجمعة الماضي في مياه منطقة البطين بمشاركة 34 بانوشاً، حيث جاء في المركز الأول البانوش «الميسم» لمالكه والنوخذة ثاني محمد ثاني الرميثي، وجاء ثانياً البانوش «العجيد» لمالكه والنوخذة ماجد أحمد خادم المهيري، بينما حصل على المركز الثالث البانوش «حشيم» لمالكه والنوخذة حسن عبد الله محمد جمعة المرزوقي.

وعقب التتويج قام حميد سعيد الرميثي وعلي عبد الله الرميثي، يرافقهما سعيد علي المناعي، مدير إدارة الأنشطة، وعدد من المسؤولين في النادي، بجولة في سوق التسامح المجتمعي للأسر المنتجة الذي أقيم في النادي على هامش السباق الشراعي.