الرومانية بوجدان تتوج بكأس دولية الحبتور الـ22 للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجت اللاعبة الرومانية آنا بوجدان بلقب بطولة الحبتور الدولية الـ22 لتنس السيدات، التي اختتمت، أول من أمس، على ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا، وبلغت جوائزها المالية أكثر من 100 ألف دولار، بمشاركة 80 لاعبة بينهن عدد كبير من المصنفات العالميات، ونالت بوجدان كأس البطولة ومبلغ 15 ألف دولار، بعد تغلبها بمجموعتين نظيفتين، في المباراة النهائية على منافستها الأوكرانية الصاعدة داريا سبيجور (17 عاماً)، والتي نالت 8 آلاف، وفي بطولة الزوجي، توج الزوجي المكون من التشيكية لوسي هرديشكا وزميلتها السلوفينية اندريه كليباك، بالكأس، لتفوقهما على الزوجي الإسباني المؤلف من جارسيا بيريز وسارة سوربيز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، كما اختتمت بطولة كأس الحبتور الثالثة للاعبين واللاعبات المحليين وبفئاتها الـ11 والتي حظيت بمشاركة 167 لاعباً ولاعبة.

مسك الختام

وكان اليوم النهائي، مسك الختام حيث شهد حضوراً كبيراً، وكان في مقدمة الحضور خلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور ومنظم وراعي البطولة، وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد التنس، وقاما سوياً بتتويج الفائزات وأبطال كأس الحبتور للاعبين المحليين، بحضور وناصر يوسف المرزوق الأمين العام للاتحاد ومريم أهلي عضو مجلس الإدارة ونورة بدوي مديرة البطولة، كما تم تكريم الدولي علي نيللي مراقب البطولة، وأخصائية العلاج الطبيعي بيبا كرتلي الموفدة من الاتحاد الدولي.

تحقيق الأهداف

وأكد خلف أحمد الحبتور أن البطولة في نسختها الـ 22، حققت أهدافها بنسبة 100%، وأنه سعيد للغاية أن يشهد هذا التطور الرائع المذهل كماً وكيفاً، مؤكداً حرصه على دعم اللعبة التي يعشقها ويمارسها بشكل شبه يومي إلا أنه أبدى أسفه وحزنه الشديدين لعدم تواجد لاعبات عرب أو من المواطنات ليشاركن وينافسن في البطولة ويكتسبن الخبرة التي تطور مستواهن، معرباً عن استعداده لرعاية وتبني ودعم أية موهبة محلية أو عربية للوصول إلى العالمية، ووجه الحبتور الشكر إلى وسائل الإعلام المختلفة الذين يعتبرهم شركاء النجاح، وأسهموا في الترويج للحدث محلياً وخارجياً، وكانوا مرآة حقيقة للمنافسات ليعكسوا الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية.