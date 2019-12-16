«دبي الرياضي» يستضيف نجمات الكرة العالمية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

خصص مجلس دبي الرياضي جلسة كاملة في الدورة الرابعة عشرة من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لتسليط الضوء على تطور كرة القدم النسائية والجهود الدولية لتمكين المرأة في مجال كرة القدم.

ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتطوير كرة القدم من خلال المؤتمر، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً منذ العام 2006 وتقام نسخته المقبلة تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم» يوم 28 ديسمبر 2019 في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا، والذي أصبح منصة عالمية لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

واعتمدت اللجنة المنظمة للمؤتمر، برئاسة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وحضور موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخالد العور مدير المؤتمر، وأعضاء اللجنة المنظمة: صالح المرزوقي، علي عمر، سارة الصايغ، شيماء علي مالك، وراشد محمد مقرر المؤتمر وأعضاء الفريق الفني للجائزة: سامي عبد الإمام وتوفيق الزهروني ود.ناجي إسماعيل، قائمة المتحدثات في الجلسة التي تحمل عنوان «تمكين المرأة في كرة القدم»، كما بحثت اللجنة المنظمة بحضور توماسو بيندوني المدير التنفيذي لجائزة «دبي جلوب سوكر» عدد من المواضيع المتعلقة بحفل الدورة 11 من الجائزة، التي انطلقت من دبي لتكريم نجوم كرة القدم العالمية وأصحاب الإنجازات من مختلف التخصصات في المنطقة العربية والعالم.

توجيهات

وقال سعيد حارب إن تخصيص جلسة عن كرة القدم النسائية في المؤتمر يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بشأن تمكين المرأة في المجال الرياضي، وتقديم كل الدعم لها، وكذلك تأكيد مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي على ترجمة توجيهات سمو رئيس النادي في جميع المبادرات والفعاليات، التي يطلقها وينظمها المجلس في إطار جهود المجلس لتطوير القطاع الرياضي.

وتتقدم المشاركات في جلسة تمكين المرأة، ستيفاني فرابارت وهي حكم كرة قدم فرنسيّة لكرة القدم، وهي مدرجة ضمن قائمة الحكّام الدوليّين للفيفا منذ عام 2009، ولوسي برونز لاعبة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيّدات لكرة القدم، وسارة غاما مدافعة فريق «يوفنتوس» ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، وأماندين هنري لاعبة نادي ليون وقائدة منتخب فرنسا للسيّدات.