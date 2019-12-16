صدارة مغربية لبطولة الغولف العربية

المصدر: مراكش - فائز بجبوج

حافظ منتخب المغرب على تمسكه بصدارة البطولة العربية 39 لرجال الغولف بختام الجولة الثالثة التي أقيمت أول من أمس بمجموع 632 ضربة، وتقدم المنتخب المصري للمركز الثاني بمجموع 654 ضربة، وتراجع المنتخب التونسي للمركز الثالث بمجموع 656 ضربة، وحافظ المنتخب البحريني على مركزه الرابع بمجموع 656 ضربة، وتراجع المنتخب السعودي للمركز الخامس برصيد 667 ضربة، واستمر المنتخب الإماراتي بموقعه التاسع بمجموع 708 ضربات.

منافسات

كما شهدت الجولة اعتلاء المصري نعيم دين قمة منافسات الفردي بمجموع 208 ضربات، وتراجع اللاعب المغربي سفيان برهومي للمركز الثاني بمجموع 209 ضربات، واحتل زميله عثمان روزي المركز الثالث بمجموع 211 ضربة، واحتل التونسي الياس برهومي المركز الرابع بمجموع 212 ضربة، وحل خامساً البحريني علي الكواري بمجموع 214 ضربة.

عمومية

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للغولف قد عقدت اجتماعها السنوي بمقر إقامة الوفود برئاسة معالي الشيخ فاهم القاسمي، وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي وممثلي 14 دولة منضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للغولف، ورحّب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بجميع الوفود، وقدم شكره لجميع الاتحاد ولجان وجامعات الغولف لحرصهم على المشاركة الفاعلة بهذا العرس العربي لرياضة الغولف.