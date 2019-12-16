الكشف عن تفاصيل طواف دبي النسائي الدولي اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يعقد مجلس إدارة اتحاد الدراجات، مؤتمراً صحافياً، ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بمجلس دبي الرياضي للإعلان عن طواف دبي النسائي الدولي، الذي ينظمه الاتحاد، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي من 17 إلى 20 فبراير المقبل، برعاية كريمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وسيتم خلال المؤتمر التعريف بمراحل الطواف والفرق والمنتخبات المشاركة والرعاة والداعمين، والترتيبات الفنية للطواف الذي ينظم لأول مرة في المنطقة، بدعم من الاتحاد الدولي للدراجات، ويأتي متزامناً مع فعاليات إكسبو 2020

وأكدت نورة الجسمي رئيسة لجنة التسويق والتطوير في اتحاد الدراجات مديرة الطواف، حرص الاتحاد على الاستعداد المبكر والاستفادة من خبرة وتجربة مجلس دبي الرياضي الناجحة.