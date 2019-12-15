حصة بوحميد تتوّج بطلات «ترايثلون دبي 2019»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، الفائزات في النسخة الثالثة من «ترايثلون دبي للسيدات» الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ونظمه مجلس دبي الرياضي أول من أمس، بمشاركة 363 متسابقة من مختلف الجنسيات والأعمار، وحضر الفعاليات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ولمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة المجلس رئيس لجنة المرأة والرياضية رئيس اللجنة المنظمة للترايثلون ومديرة نادي دبي للسيدات، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، كما حضر مراسم التتويج، فريق اللجنة المنظمة، ومنتسبو مجلس دبي الرياضي ونادي دبي للسيدات، وعدد كبير من عائلات المشاركات في الحدث.

تكريم الرعاة والداعمين

وشمل التكريم، بخلاف الفائزات بالمراكز الأولى بالسباق في جميع الفئات الفردية والفرق، تكريم الرعاة والداعمين من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي التي وفرت موكباً من السيارات لتأمين مسار سباق الدراجات الهوائية، وهيئة الطرق والمواصلات التي وفرت الدعم اللوجستي الكامل للحدث، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي وفرت سيارات مزودة بكافة التجهيزات الطبية الحديثة التي تابعت السباق من بداية انطلاقه حتى وصول آخر متسابقة وانتهاء السباق، كما تم أيضاً تكريم المشاركات من أصحاب الهمم.

تهنئة

وهنأت لمياء خان الفائزات، وقالت: نبارك لكل الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف فئات السباق ونهنئ جميع المشاركات ونعتبر أن كل واحدة منهن فائزة، من خلال إثبات قدرة المرأة الإماراتية على أن تكون قدوة للآخرين في جميع المجالات، ونحن فخورون بنجاح النسخة الثالثة وزيادة عدد المشاركات حيث وصل العدد هذا العام إلى 363 مشاركة، وأضافت: لقد حققت المشاركات إنجازًا كبيرًا وتركت كل واحدة منهن بصمتها المميزة من خلال المشاركة في هذا الحدث الرائع المخصص للسيدات، والشاهد على عطائهن وقدراتهن التنافسية في هذه الرياضة التي تكتسب شعبية متزايدة كل عام وتحظى بمكانة مرموقة في الأجندة الرياضية السنوية لدبي.

سباقات وفائزات

فازت أسماء الجناحي بالمركز الأول في سباق سوبر سبرنت فئة المواطنات فردي من عمر 16 إلى 29، وتصدرت فئة المقيمات، اللاعبة جود دبوس، وفي فئة المواطنات فوق 30 سنة تصدرت فاطمة الحميري المقيمات، وفازت بفئة المقيمات كاهلي جونسون، فيما فاز بفئة الفرق المواطنات من عمر 16 فما فوق، فريق شرطة أبوظبي، وعلى مستوى المقيمات لنفس الفئة، احتلت فرق بلدية دبي المراكز الأولى الثلاثة، وفازت الشيخة شمسة بنت محمد بن حمدان آل نهيان بالمركز الأول في سباق السبرنت فئة الفردي للمواطنات من عمر 16 إلى 29 سنة، وفي فئة المقيمات فازت جوزلين بريا بالمركز الأول، وتصدرت فئة الفردي للمواطنات من عمر 30 فما فوق، اللاعبة عنان الأميري،، والمقيمات اللاعبة ديردر كيسي، وفي فئة الفرق للمواطنات من عمر 16 فما فوق فاز فريق ديزرت شيلد، وفي فئة الفرق للمقيمات فاز فريق شرطة أبوظبي، وفازت ندى عمر بالمركز الأول في سباق المسافة الأولمبية فئة الفردي للمواطنات من عمر 30 فما فوق، وتصدرت فئة الفردي للمقيمات من عمر 16 إلى 29 سنة اللاعبة لوتي لوكاس، وفي فئة الفردي للمقيمات من عمر 30 فما فوق فازت سفيلتانا بلازفيك بالمركز الأول، وفاز بفئة الفرق للمقيمات فريق جيرلز تيم.