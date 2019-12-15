جانير وهولميجارد بطلا «تمهيدي» مونديال الدراجات الجبلية في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز الفرنسي تطوان بيرين جانير والسويدية إيلا هولميجارد بسباقات الرجال والسيدات على التوالي في الجولة التمهيدية من كأس العالم للدراجات الجبلية التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي أمس في سيتي ووك بدبي، بمشاركة نخبة من أفضل الدراجين في العالم، وتعتبر الجولة التي أقيمت بالتعاون مع سوبرفلاي إكستريم هي المرحلة التمهيدية لبطولة كأس العالم، والتي ستستضيفها دبي في مارس المقبل، لأول مرة في الشرق الأوسط والإمارات، حضر منافسات الجولة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وسارة الصايغ مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس، وخالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس.

وشارك في فئة الرجال أكثر من 10 أبطال عالميين، وذلك في مضمار خاص تم بناؤه خصيصاً في سيتي ووك طوله كيلومتر، وحقق بجانير الفوز في أسرع وقت، وتوجت هولميجارد، الفائزة مرتين بكأس العالم في السابق، كأسرع متسابقة في الجولة التمهيدية، ومثل دولة الإمارات في الجولة الدراجان ياسر البلوشي وماجد البلوشي في فئة الرجال، وقد أثنى كلا الدراجين على مجلس دبي الرياضي لمنحهما الفرصة لمنافسة أفضل لاعبي العالم في سيتي ووك، وقال خالد العور، رئيس اللجنة المنظمة: أشكر جميع المتسابقين الذين شاركوا في هذا الحدث الرائع في دبي، فمن خلال استضافة هذه الجولة في سيتي ووك ضمن مضمار مبتكر تنافس المتسابقون فيه بروح عالية.