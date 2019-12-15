الإصابات تطارد منتخب الغولف في «عربية المغرب»

المصدر: مراكش - فائز بجبوج

شهدت الجولة الثانية في البطولة العربية 39 لرجال الغولف في جولتها الثانية أول من أمس، على ملعب املكيس للغولف في مدينة مراكش المغربية، العديد من المفاجآت لمعظم الفرق المشاركة، وخاصة منتخبنا الوطني، الذي ضربته الإصابات، والذي تراجع من المركز الخامس إلى المركز التاسع بمجموع 474 ضربة، نتيجة غياب اللاعب الشاب راشد العمادي، عن المشاركة بسبب وعكة صحية أدخلته المشفى، إلى جانب إصابة زميله عبد الله المشرخ في اليد والتي حالت دون مواصلة مسيرته في اليوم الأول من البطولة، ليحتل المركز 26 في الفردي بمجموع 155 ضربة والحال لم يختلف عند زميله داوود جفال الذي تراجع للمركز 32 بمجموع 159 ضربة وحسن المشرخ للمركز 44 بمجموع 175 ضربة، وبعيداً عن المفاجآت حافظ المنتخب المغربي على تربعه على قمة البطولة لليوم الثاني على التوالي بمجموع 420 ضربة، وضمن الجديد والمفاجئ بالجولة تقدم المنتخب التونسي للمركز الثاني بمجموع 437 ضربة وكذلك تقدم المنتخب البحريني من المركز الرابع إلى الثالث بمجموع 441 ضربة وتراجع السعودية من المركز الثاني إلى الرابع بمجموع 441 ضربة، وتراجع المنتخب المصري من المركز الثالث إلى المركز الخامس بمجموع 447 ضربة، وعلى جانب آخر، عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي اجتماعه السنوي الثاني، وتم الاطلاع على روزنامة بطولاته لجميع الفئات العمرية.