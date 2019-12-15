مربط دبي يتألّق في ختام مهرجان الجواد العربي

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

اختتم أمس مهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي بنسخته السادسة عشرة والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو».

وشهد منافسات اليوم الثاني الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسلطان خليفة اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة، ومحمد التوحيدي المشرف العام لمربط دبي، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

وتألقت خيول مربط دبي في المنافسات، وكذلك مربط عجمان الذي حصد ثنائية، واستهلت فعاليات اليوم الثاني بشوط الأمهار عمر سنة «أ» وفاز «فارع الهواجر» لمربط الهواجر، وتصدر «ب» المهر «ع ج سبران» لمربط عجمان، وفي الأمهار بعمر سنتين «أ» حصد المركز الأول «بدر البداير» لمربط البداير، وتصدر «ب» «فخر البطين» لأحمد راشد خادم المهيري.

وفي الأمهار عمر ثلاث سنوات تصدر «أ» المهر «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة، وفاز «دي شجاع» لمربط دبي بالقسم «ب»، وفي الأفراس عمر 4 و5 سنوات، فازت «إي اس شيخة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وفي الأفراس عمر 6 و7 سنوات فازت «ع ج ريدا» لمربط عجمان، وفي الأفراس فوق 7 سنوات، فازت «مياسة الهواجر» لمربط الياه.