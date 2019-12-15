منصور بن محمد يتوّج «ماريتيمو 12» بطلاً للعالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية زورق الأسترالي ماريتيمو 12 بطلاً لبطولة العالم للزوارق السريعة - اكس كات - التي أسدل على فعالياتها أمس مع ختام منافسات جائزة دبي 2019 والتي نظمها النادي بمشاركة 12 زورقاً في شاطئ جميرا.

وشهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم السباق الثاني لجائزة دبي 2019 والذي أقيم يوم أمس، وسط حضور جماهيري كبير تابع السباق في شواطئ جميرا الساحرة واستمتع بسباق قوي ومثير تبودلت فيه المراكز وخاصة في مقدمة السباق الذي حسمه الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 بقيادة الثنائي توم باري كوتير وروس ويلاتيون في مفاجأة من العيار الكبير لتعتلي صدارة الترتيب العام برصيد 202 نقطة.

وتفضل سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتتويج أبطال السباقات المختلفة التي شهدها الحدث على مدار ثلاثة أيام بداية بتصفيات أفضل زمن ثم السباقين الرئيسين الأول والثاني يرافقه كل من حريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وتوماس كورت سكرتير الاتحاد الدولي - يو أي ام - وهزيم القمزي مدير الحدث.

تهنئة

وهنا سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جميع الفائزين في السباقات المختلفة التي شهدتها فعاليات جائزة دبي 2019 الفريق الأسترالي وفريقي أبوظبي وشرطة دبي مشيداً بالروح التي سادت التنافس طوال مراحل الحدث الذي استمر ثلاثة أيام متتالية وأيضاً بالحضور الإماراتي المتميز في منصات التتويج.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وعند وصول الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 إلى خط النهاية في اللفة الأخيرة برفع العلم الشطرنجي وإعلان نهاية السباق.

كما زار سموه المعرض المصاحب لفعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة مشيداً بدور المؤسسات الوطنية التي قدمت خدماتها لجمهور البطولة ومحبي الرياضات البحرية.

السباق الثاني

وأنهى الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 بفوزه الكبير بالبطولة العالمية احتكار أبطال الإمارات للقبها منذ بدايتها عام 2010 حيث كان اللقب من نصيب أبطالنا في ثماني نسخ لتبتسم البطولة أخيراً لفريق من غير فرق الإمارات وهو فريق ماريتيمو العريق صاحب الصولات والجولات في أعالي البحار متنقلاً من الفئة الأولى إلى اكس كات و6 ليتير.

وعاند الحظ في السباق الثاني زوارق الإمارات التي كانت في قلب المنافسة على اللقب العالمي الكبير حيث تراجع زورق أبوظبي 4 إلى المركز الرابع بعدما كان متصدراً في اللفات الأولى ليفقد بذلك صدارة الترتيب العام ويكتفي بالمركز الثاني خلف الزورق الأسترالي رافعاً رصيده إلى 193 نقطة بعدما أضاف 22 نقطة جديدة.

وسجل زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري حضوراً متميزاً في السباق الثاني مطارداً الزورق الأسترالي الذي انفرد بالصدارة طوال مراحل السباق ليتمكن من إنهاء السباق في المركز الثاني بينما نجح زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي في الوصول إلى المركز الثالث والصعود إلى منصة التتويج في السباق وأيضاً الحصول على المركز الثالث في الترتيب العام خلف الزورقين الأسترالي ماريتيمو 12 (الأول) وأبوظبي 4 (الثاني) برصيد 191 نقطة.

شكر وتقدير

ووجه عارف سيف الزفين قائد زورق شرطة دبي 3 الشكر والتقدير إلى اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على دعمه الكبير والمتواصل لفريق شرطة دبي 3 خلال مشاركته في البطولة العالمية.

وكشف الزفين أن المنافسة في الحدث الكبير كانت مثيرة بفضل تساوي الفرص بين ثلاثة من الفرق الأمر الذي جعل الإثارة حاضرة مبيناً أن الزورق الأسترالي الذي فاز باللقب هو أحدث الزوارق صنعاً ويملك خصائص السرعة الأمر الذي مكنه من تحقيق اللقب العالمي وللمرة الأولى.

شكراً دبي

قال بطل العالم المتسابق الأسترالي توم باري كوتير قائد الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 إنه سعيد للغاية بالفوز وتحقيق حلم طال انتظاره منذ سنوات منذ التحاقه بعالم السباقات قبل 16 عاماً.

وأشار البطل العالمي الذي خاض مسيرة طويلة مع زميله في قمرة القيادة البطل العالمي المخضرم روس ويلاتيون إلى أن دبي وجهته المفضلة منذ أن عرف طريق المشاركة في البطولات العالمية مهدياً اللقب الكبير إلى أسرته العريقة التي تعرف في أستراليا بعشقها للبحر والسباقات العالمية.