طائرة شباب الأهلي تلحق الخسارة الأولى بالنصر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ألحق شباب الأهلي، الخسارة الأولى بنظيره النصر، في قمة مباريات الجولة الرابعة من دوري اللكرة الطائرة لرجال، بعد فوزه 2/3، ليحصل شباب الأهلي على نقطتين، ويرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويحصل النصر على نقطة، ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، وفي إطار الجولة، فاز الوصل على بني ياس بالنتيجة ذاتها، وحصل الوصل على نقطتين ورفع رصيده إلى 10 نقاط، وحصل بني ياس على نقطة رفع بها رصيده إلى 7 نقاط.

فيما فاز حتا على عجمان والجزيرة على الوحدة بنتيجة واحدة، بثلاثة أشواط دون مقابل، ورفع حتا رصيده إلى 7 نقاط، والجزيرة إلى 6 نقاط، وتجمد رصيد عجمان عند 6 نقاط، ولا يزال رصيد الوحدة من دون أي نقاط، كما فاز العين على الظفرة 3-1، ليرفع العين رصيده إلى 6 نقاط، ولا يزال الظفرة أيضاً من دون أي نقاط.