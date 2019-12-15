النصر يفوز بسباق الحمرية للفرق ضد الساعة للدراجات

المصدر: الحمرية - البيان الرياضي

حقق فريق نادي النصر لشباب الدراجات الذي يضم الرباعي عبد الله خليل وماجد إسحاق ومحمد درويش واللاعب الأجنبي لانس، بطولة سباق الفرق ضد الساعة الذي نظمه اتحاد الدراجات صباح أمس في منطقة الحمرية لمسافة 30 كم بمشاركة فرق 6 أندية وجاء فوز شباب نادي النصر بالمركز الأول بعد تحقيقه أفضل زمن وقدره 39 دقيقة و47 ثانية وجاء ثانياً فريق نادي أبوظبي.

فيما جاء في المركز الثالث فريق شباب الأهلي.وعقب انتهاء السباق، قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتقليد الفرق الفائزة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فيما قام بتحكيم السباق الحكم العام وليد الشامسي والحكام سيف سرور وفاطمة علي ويوسف المعيني وعبد الله عوض والد بالأسود ونرمين محمد وعلا ذيب وعلي الموسى.