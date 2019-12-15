101 لاعب ولاعبة يدشنون كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تنطلق منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، اليوم بفندق سوفتيل أبوظبي، وتستمر حتى 23 ديسمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي. وينظم البطولة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وسط مشاركة 101 لاعب ولاعبة من لاعبي النخبة على مستوى أندية الدولة، وتنقسم البطولة إلى أربع فئات للرجال، والناشئين فئة 14 سنة، والسيدات، والناشئات فئة 14 سنة.

وتقام فئة الرجال بالنظام السويسري من 9 جولات ويتصدر المرشحين للفوز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، وتقام منافسات فئة السيدات بنظام الدوري الكامل من 10 جولات، ويتصدر المشاركات وافية درويش المعمري بطلة العرب لفئة الفتيات، وروضة عيسى السركال بطلة العالم للناشئات.