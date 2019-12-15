مصر تستضيف «عربية» أندية الطائرة

المصدر: المنامة- البيان الرياضي

وقع الاتحاد العربي للكرة الطائرة مع الاتحاد المصري عقد استضافة بطولة الأندية العربية الـ 38، والتي ستقام بمصر خلال شهر فبراير المقبل 2020.

وأمضى على عقد الاستضافة بالعاصمة المصرية القاهرة من جانب الاتحاد العربي جهاد خلفان الأمين العام، ومن جانب الاتحاد المصري أحمد عبدالدايم رئيس اللجنة المكلفة بتسيير الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العربي فراس الحلواجي.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية عبر خلفان عن سعادته الكبيرة بتوقيع عقد الاستضافة بين الاتحادين العربي والمصري، والذي يعتبر امتداداً للعلاقات الوطيدة والتعاون الثنائي بين الطرفين على مختلف الصعد والمستويات.

وأضاف «يسعدنا في الاتحاد العربي للكرة الطائرة أن نبرم تلك الاتفاقية مع الاتحاد المصري، والذي نعتبره أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين في دعم أنشطة وبرامج الاتحاد العربي، وذلك على ضوء النجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد في استضافة العديد من البطولات العربية سواء على مستوى الأندية والمنتخبات». وأكد خلفان أن الاتحاد العربي على ثقة تامة بأن الاتحاد المصري والنادي المستضيف سيوفران كل مقومات النجاح لإخراج بطولة الأندية العربية بأفضل صورة.