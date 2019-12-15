350 لاعباً في آسيوية المواي تاي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد بطولة أمم آسيا للمواي تاي 2019 التي تنطلق بعد غد الثلاثاء، بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي وتستمر حتى 21 ديسمبر الحالي مشاركة حوالي 350 لاعبا من 35 دولة آسيوية، واطلع عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ على الجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي للمواي تاي للبطولة الكبرى التي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى وسط اهتمام كبير.

وقال طارق بن هزيم المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة إن برنامج البطولة يشمل بعض الزيارات التراثية والثقافية لأبرز ملامح العاصمة في مقدمتها مسجد الشيخ زايد الكبير، ومهرجان زايد للتراث، وسيبدأ وصول المنتخبات الآسيوية المشاركة وفقاً لبرنامج الاستضافة غداً، على أن تقوم الوفود المشاركة بالتسجيل فور وصولها، وفقاً للأوراق الثبوتية على أن يعقد المؤتمر العام في الحادية عشرة من صباح نفس اليوم بفندق إقامة الوفود وتبدأ بعد ذلك عملية الميزان وقرعة المباريات بحضور مدير البطولة والجهات الفنية المعنية من الاتحاد الأسيوي للمواي تاي.

أما برنامج حفل الافتتاح يوم الثلاثاء يبدأ من السابعة صباحاً بعملية الميزان للاعبين المشاركين في الجولة الافتتاحية على ضوء قرعة البطولة، مع انطلاقة مباريات الدور التمهيدي الساعة الثانية ظهراً.