محمد البلوشي يخطف أضواء العالم

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

خطف محمد البلوشي بطلنا في رالي الدراجات النارية أضواء مختلف وسائل الإعلام في العالم بعد الإنجازات المميزة في مشواره أبرزها تتويجه العام الماضي بلقب بطولة العالم لسباقات «الباها»، كأول عربي وآسيوي ينال اللقب، وبثت قناة CNN برنامجاً عن البطل يتضمن تقريراً مطولاً يسلط الضوء على مسيرته وارتباطه القوي بالبيئة الصحراوية عبر الدراجات، حيث تم تصوير العمل التلفزيوني في قلب صحراء ليوا وأجرت اللقاء معه المذيعة البريطانية باكي أندرسون.

وأعرب محمد البلوشي عن سعادته بالسمعة العالمية لرياضة الإمارات ةإهتمام الإعلام العالمي بإنجازات أبناء الإمارات، وكشف لـ«البيان الرياضي»، أن قناة CNN تتابعه عبر«انستغرام» منذ فترة مشيراً إلى أن صحراء الإمارات وليوا على وجه الخصوص، أبهرت طاقم عمل القناة الأمريكية الذي لم يتوقع وجود كثبان رملية بهذا الجمال والحجم والارتفاع.

وتوج البلوشي بـ6 ألقاب محلية ودولية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، آخرها بطولة الإمارات «باها» والبطولة الدولية «باها» بموريتانيا للسنة الثانية على التوالي إلى جانب رالي القصيم ورالي الرياض وموتو كروس في البحرين و«باها» الأردن.