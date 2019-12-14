شرطة رأس الخيمة تختتم برنامج الرماية السنوي

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، برنامج الرماية السنوي 2019م، بحضور سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والسادة المدراء العامون ونوابهم، ومدراء الإدارات ونوابهم، ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من ضباط الشرطة، وذلك بميدان الرماية بمنطقة السوان.

وأوضح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، بأن تأهيل وتدريب رجل الشرطة تأهيلاً جيداً ومواكباً ومتخصصاً أصبح من أهم محصنات الأمن الوطني والاجتماعي في المجتمعات، لاستدامة الأمن والاستقرار.

مشيداً سعادته بالنتائج وما توصل إليه منتسبي شرطة رأس الخيمة من قدرات وكفاءة عالية تؤهلهم للمشاركة في مختلف المحافل العالمية والدولية، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الساعية نحو التطوير وتطبيق أحدث الاستراتيجيات الحديثة التي من شأنها تحقيق الإنتاجية ودعم الكفاءات.

و بدأ الحفل بإطلاق أول طلقة للهدف من قبل قائد عام شرطة رأس الخيمة ، ثم ألقى العقيد دكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب الشرطة كلمة، أشاد خلالها ببرنامج الرماية السنوية ودوره في إبراز قدرات منتسبي الشرطة وامكانياتهم العسكرية، مؤكداً بأن الرماية تعتبر أحد أهم الأركان الأساسية في خطة النشاط الرياضي التي تتبعها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهي من أهم العناصر الرئيسية لمنتسب الشرطة.

عقب ذلك بدأت المنافسات وتم إجراء التقييم لاختيار أفضل رامٍ من كل مجموعة من أصل أربعة (4) مجموعات، وكانت النتائج النهائية للمراكز الأولى وفقاً للآتي، أول رامٍ من كبار الضباط الرائد أحمد جابر العوضي، وأول رامٍ من فئة الضباط النقيب سيف سالم الخاطري، وأول رامٍ من فئة الأفراد مساعد أول ظاهر حمد العرياني، ومن رامٍ من فئة السيدات مساعد أول خديجة عباس، وتم تكريم الجميع بالإضافة إلى تكريم الجهات الخارجية المشاركة في إنجاح البطولة.