مصر تستضيف بطولة الأندية العربية للطائرة

المصدر: دبي – إيهاب زهدي

وقع الاتحاد العربي للكرة الطائرة مع نظيره الاتحاد المصري، عقد استضافة بطولة الأندية العربية الـ 38 والتي ستقام بمصر خلال فبراير المقبل، ويمثل الأندية الإماراتية، العين بطل الدوري العام الموسم الماضي، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتم التوقيع بحضور كل من جهاد خلفان الأمين العام للاتحاد العرب، وفراس الحلواجي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي، وأحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المكلفة بتسيير الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وعبر جهاد خلفان، عن سعادته الكبيرة بتوقيع عقد الاستضافة بين الاتحادين العربي والمصري، والذي يعتبر امتداد للعلاقات الوطيدة والتعاون الثنائي بين الطرفين على مختلف الأصعدة والمستويات.

وأضاف: "يسعدنا في الاتحاد العربي للكرة الطائرة أن نبرم تلك الاتفاقية مع الاتحاد المصري، والذي نعتبره أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين في دعم أنشطة وبرامج الاتحاد العربي، وذلك على ضوء النجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد في استضافة العديد من البطولات العربية سواء على مستوى الأندية والمنتخبات لفئتي الرجال والسيدات، لتصبح مصر إحدى الوجهات البارزة لاحتضان البطولات العربية ".

وأكد أن الاتحاد العربي على ثقة تامة بأن الاتحاد المصري، والنادي المستضيف، سيوفران كافة مقومات النجاح لإخراج بطولة الأندية العربية بأفضل صورة، خصوصا وأنها تعتبر واحدة من أهم وأقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد العربي سنوياً، ويشارك فيها عدد كبير من الأندية العربية، عطفاً على ما تمتاز به مصر من إمكانيات متميزة.

ومن جهته، عبر أحمد عبد الدايم، عن شكره وتقديره للاتحاد العربي للكرة الطائرة على ثقته الكبيرة في مصر لاحتضان الحدث العربي، مؤكداً حرص الاتحاد المصري على توفير مختلف عوامل النجاح للبطولة من ملاعب رئيسية وملاعب تدريب وفنادق وشبكة مواصلات ومختلف الخدمات والتسهيلات الأخرى، خصوصا وأن مصر سبق وأن نظمت العديد من البطولات العربية التي حظيت بنجاح كبير على كافة المستويات.