الوثبة السوري يشارك لأول مرة في بطولة دبي الدولية للسلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد نادي الوثبة الرياضي، أحد أندية المقدمة في الدوري السوري لكرة السلة، مشاركته ولأول مرة في بطولة دبي الدولية في نسختها الـ 31، المقرر إقامتها بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي من 23 يناير وحتى الأول من فبراير المقبلين، بمشاركة تسعة فرق عربية وآسيوية إلى جانب منتخبنا الوطني، وجاءت موافقة الفريق السوري خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس، بين الحكم الدولي السابق عوض سامي منظم البطولة، وخالد الزير مسؤول العلاقات الخارجية بنادي الوثبة، والمفوض بالتوقيع، نيابة عن مجلس الإدارة، والذي عبّر عن سعادتهم بالمشاركة في بطولة دبي الدولية، مؤكداً أنها الأبرز والأقوى في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن وجود فريق الوثبة، سينعكس إيجاباً على نتائجه ومسيرته في الدوري المحلي، ومن جانبه، اعتبر عوض سامي منظم البطولة، مشاركة نادي الوثبة، إضافة قوية للنسخة الجديدة من الناحيتين الفنية والجماهيرية، نظراً لمستوى كرة السلة السورية ومنافستها على الصعيدين القاري والعربي، بالإضافة إلى القاعدة الجماهيرية العريضة لأبناء الجالية السورية في الإمارات.

مشاركة

وكشف منظم البطولة، النقاب عن موافقة خمسة فرق على المشاركة في البطولة وهي: الاتحاد السكندري المصري بطل العرب والرادسي التونسي والوثبة السوري ومايتي سبورت الفلبيني والجامعة الأمريكية بدبي، بالإضافة لمشاركة منتخب الإمارات، ويتوقع أن ينضم إلى قائمة المشاركين، كل من الرياضي اللبناني وصيف آسيا وبطل النسخة السابقة، ومواطنه بيروت وصيف العرب، وسلا المغربي، وفريق آخر من سوريا، إما الوحدة أو الاتحاد.