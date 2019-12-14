المنصوري بطلاً لسباق نزوى للفردي ضد الساعة

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

حقق اللاعب جابر المنصوري، دراج نادي شباب الأهلي، المركز الأول في سباق الفردي ضد الساعة للكبار الذي نظمه اتحاد الدراجات صباح أمس في منطقة نزوى بالشارقة لمسافة 35 كم، وسجل المنصوري أفضل زمن وقدره 45.29 دقيقة، وجاء في المركز الثاني زميله محمد حسن المروي، فيما جاء ثالثاً دراج نادي النصر عبد الرحمن سالم البلوشي، وفي فئة 23 سنه فاز بالمركز الأول دراج شباب الأهلي ديمتري زادا، وجاء ثنائي نادي النصر راشد عبد الله سويدان وطلال سودير في المركزين الثاني والثالث، وعقب انتهاء السباقين، قام عبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس لجنة الحكام ونايف جكة الأمين العام المساعد بتتويج الفائزين في الفئتين.