نزالات حماسية في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

اختتمت أمس منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، في صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة. وشهدت الجولة الثانية من فئة الناشئين تتويج نادي العين في المركز الأول برصيد 170 نقطة، ونادي بني ياس في المركز الثاني برصيد 168 نقطة، ونادي الوحدة في المركز الثالث برصيد 113 نقطة.

وعلى صعيد فئة الشباب نجح نادي الوحدة في تحقيق المركز الأول برصيد 180 نقطة، ونادي العين في المركز الثاني برصيد 165 نقطة، ونادي الجزيرة في المركز الثالث برصيد 45 نقطة. وفي فئة الكبار حل نادي العين أولاً برصيد 183 نقطة، ونادي الجزيرة ثانياً برصيد 95 نقطة والوحدة ثالثاً برصيد 68 نقطة. وتميّزت منافسات الجولة الثانية بالنزالات الحماسية بين اللاعبين المتأهلين من 13 نادياً محلياً من مختلف الأوزان والأحزمة.

وشهدت البطولة، شذى سعيد علاي النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ويوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبد العزيز بوهندي، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، وعبيد مفتاح المحرزي، عضو مجلس إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية.

وأقيمت منافسات الجولة الثانية بنظام الحزام المفتوح، حيث تنافس المشاركون اليوم من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 18، وفئة الشباب تحت سن 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت سن 18 عاماً ضمن فئات أوزان متنوعة.

نتيجة طبيعية

وقالت شذى سعيد علاي النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، تعليقاً على مستوى البطولة: لقد سررت جداً لتألق لاعبي الجوجيتسو من مختلف الأعمار على بساط المنافسة في الفجيرة. ولقد سجل اللاعبون من الرجال أداءً ممتازاً، وهو ليس بالأمر الجديد على نجوم الإمارات الذين لطالما قدموا أداءً مشرّفاً في جميع البطولات المحلية والعالمية. وأود أن أهنئ قيادة دولتنا على نجاح مسيرة رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وهو نتيجة طبيعية للدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة في جميع إمارات الدولة.

وأضافت أن رياضة الجوجيتسو تشهد إقبالا متزايدا من قبل أبناء الإمارات عاما بعد آخر، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تطور اللعبة ومستوى اللاعبين المواطنين الذين أصبحوا يتمتعون بحضور قوي على منصات التتويج العالمية.

دافع

من ناحيته قال يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تمثّل المشاركة في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أهمية كبيرة بالنسبة لجميع لاعبي الجوجيتسو في الإمارات، نظراً للمكانة الكبيرة التي يحتلها اسم البطولة في قلوبهم، بالإضافة لكونها تتألف من عدّة جولات، ما يدفع اللاعبين للمواظبة على التدريب لضمان قدرتهم على حصد الميداليات في جولاتها المتعاقبة، على طريق الظفر بلقب البطولة.

وأكد البطران أن بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة، تساهم في تسليط الضوء على كوكبة من اللاعبين الواعدين الذين يشكلون مخزوناً قيماً للمنتخب الوطني. وأشاد البطران بجهود فريق مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وحسن ضيافتهم للاعبين والمشجعين الذين توافدوا من مختلف أنحاء الإمارات للمشاركة في البطولة وتشجيع لاعبيهم المفضلين.

من جانبه أشاد عبيد مفتاح المحرزي، عضو مجلس إدارة شركة نادي الوحدة للألعاب الرياضية بالأداء الرائع للاعبين والأندية المتصدرة في الجولة الثانية من البطولة، مؤكداً أن الحضور المميز الذي استقطبته البطولة من لاعبين وأندية يجسّد مدى تجذّر قيم رياضة الجوجيتسو في نسيج المجتمع الإماراتي، حيث أظهر جميع اللاعبين روحاً رياضية عالية، إلى جانب قيم اللعبة التي تمت ترجمتها على أرض الواقع من شجاعة وعزيمة وتسامح.

مشاركة

شاركت في الجولة الثانية من منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة كل من أندية العين والجزيرة والوحدة والإمارات والوصل وإيه إف إن تي وبني ياس ونادي عجمان ونادي شباب الأهلي دبي ونادي الشارقة الرياضي، ونادي الظفرة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس. وتميّزت منافسات البطولة بالمستوى التحكيمي الرفيع.