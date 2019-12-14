«أبوظبي 4» يفوز بالسباق الأول ويعتلي صدارة «إكس كات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج زورق أبوظبي 4 بقيادة الثنائي العالمي فالح المنصوري وشون تورنتي بطلاً للسباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 والتي تختتم فعالياتها اليوم برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وستزف مياه شواطئ جميرا 3 اليوم بطل الموسم بعد ثلاث مراحل من عمر البطولة العالمية الأولى في إيطاليا والثانية في الصين والثالثة هنا في الإمارات، حيث اعتاد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومنذ نيله العضوية الدولية في الاتحاد العالمي للسباقات البحرية - يو أي ام - عام 1991 على تنظيم الجولات الختامية نظراً لثقة المسؤولين في المنظمة الدولية العريقة.

وضرب زورق أبوظبي 4 أكثر من عصفور من حجر واحد من خلال فوزه بالمركز الأول في السباق الأول وأيضاً تقدمه في لائحة الترتيب العام لبطولة العالم 2019 قبل السباق الثاني والختامي في الموسم اليوم ليقترب من المحافظة على لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي رافعاً رصيده إلى 171 نقطة في الصدارة قبل سباق اليوم.

وأهدى فريق أبوظبي إنجاز اليوم الأول إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والراعي الأول لفريق أبوظبي والداعم الدائم له في كل مشاركاته.

وأنهى الزورق الأسترالي ماريتيمو 12 بقيادة الثنائي توم باري كويتير وروس ويلاتيون السباق في المركز الثاني للترتيب العام بعدما قدم أداءً طيبا أكد به تفوقه الكبير الذي حققه في الفترة الصباحية، متصدراً تصفيات الزمن ليرفع رصيده إلى 167 نقطة في المركز الثاني للترتيب العام، بينما ذهب المركز الثالث إلى زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري ليرفع رصيده في الترتيب العام إلى 139 في المركز الرابع.

لوحة رياضية

وشهد الشاطئ المفتوح في جميرا 3 يوم أمس واحداً من أجمل السباقات البحرية في رياضة الزوارق السريعة قدمت خلالها الزوارق المشاركة لوحة رياضية جميلة وتنافساً شد الجمهور العريض الذي تابع الحدث من على اليابسة، واستمتع طوال مراحله بإثارة متناهية رغم توقف السباق في البداية بسبب انقلاب زورق نيو ستار 9 والذي خرج طاقمه بسلام والحمد لله.

ونجح الزورق الإماراتي في انتزاع صدارة السباق الكبير بعد إعادة الانطلاقة، مستفيداً من إعادة ترتيب الزوارق ليجد نفسه في المركز الثاني خلف زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، ليتفوق عليه في مسار اللفة الأولى ويحجز مركز المقدمة رغم المنافسة الكبيرة من زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي، والذي نافس وبقوة للمحافظة على تقدمه لكن عطلاً ما أدى إلى تراجعه في آخر لفات السباق إلى المركز الرابع بعدما كان قريبا للصعود إلى منصة التتويج لكنه لا يزال يحتفظ بحظوظه في المنافسة على اللقب رغم تراجعه إلى المركز الثالث برصيد 165 نقطة.

وفي باقي المراكز احتل الزورق الأسترالي - الإيطالي ترابل تو 10 المركز الخامس وجاء بعده زورق فيكتوري 33 بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي في المركز السادس، بينما احتل زورق اتش بي أي 96 المركز السابع، وحصل زورق دي ميتيري على المركز الثامن، وحل زورق كونسول بروكيرس 46 في المركز التاسع، بينما تعرض زورق نيو ستار لحادث انقلاب، ولم يخض زورقا رهيب 17 وفيدكس 22 المنافسات.

السباق الثاني

وتدخل الزوارق المشاركة في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات - الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 اليوم التحدي الثاني في ختام الجولة والبطولة ككل، حيث تحمل المنافسة أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب على ضوء نتائج السباق الأول، حيث ينطلق السباق الثاني عند الساعة الثالثة عصراً بمشاركة 12 زورقاً.

تهنئة وإشادة

وقدم محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية التهنئة إلى أسرة فريق أبوظبي بمناسبة فوز زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي بالمركز الأول في السباق الأول لجائزة دبي، وزورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري بالمركز الثالث في السباق.

وقال إن السباق الأول ومنافسات جائزة دبي حققت نجاحاً منقطع النظير من خلال الحضور الجماهيري الكبير الذي تواجد في الشواطئ المطلة على كورس السباق، واستمتع بلوحة تنافسية راقية الأمر الذي زاد من حلاوة المناسبة وأكد مدى الشعبية التي تحظى بها هذه الرياضة.

الترتيب

1- أبوظبي 4 -الإمارات 171 نقطة

2- ماريتيمو -استراليا 167 نقطة

3- شرطة دبي -الإمارات 165 نقطة

4- أبوظبي 5 -الإمارات 139 نقطة

5- ترابل تو 10 - استراليا -إيطاليا 89 نقطة