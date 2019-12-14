الإمارات سادساً في انطلاقة «عربية الغولف» بالمغرب

المصدر: مراكش - فائز بجبوج

احتل منتخبنا الوطني للغولف، بمجموع 228 ضربة، المركز السادس في لائحة الترتيب العام، مع انطلاقة منافسات البطولة العربية الـ39 للرجال، أول من أمس، على ملاعب نادي امليكس للغولف، بمدينة مراكش المغربية، والتي تستمر حتى الاثنين المقبل، وتستضيفها الجامعة الملكية المغربية للغولف، ويشرف عليها الاتحاد العربي ضمن أجندته السنوية، فيما يأتي المنتخب المغربي حامل اللقب، في المركز الأول برصيد 206 ضربات، ويحل المنتخب السعودي وصيفاً بمجموع 211 ضربة، وثالثاً جاء المنتخب المصري بمجموع 219 ضربة، ورابعاً المنتخب التونسي برصيد 222 ضربة، وخامساً المنتخب البحريني بمجموع 223 ضربة.

وعلى مستوى منافسات الفردي والتي شهدت منافسة ساخنة بين نجوم اللعبة بوطننا العربي، جاء في الصدارة المغربي سفيان دهمان بمجموع 64 ضربة بمعدل 10 ضربات تحت المعدل، وحل وصيفاً السعودي سعود الشريف بمجموع 69 ضربة بمعدل 5 ضربات تحت المعدل، ويأتي ثالثاً المغربي عثمان رؤوزي بـ 70 نقطة، وأما عناصر منتخبنا الوطني، راشد العمادي وعبد الله المشرخ وداوود جفال وحسن المشرخ، فقد حلوا تباعاً بالمراكز 18 و 19 و 20 ضربة، وبمجموع 91 ضربة.

اجتماع

ويترأس الشيخ فاهم القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، صباح اليوم بالقاعة الكبرى بملعب البطولة، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي، وبحضور ممثلي 14 دولة منضوية اتحاداتها تحت مظلة الاتحاد، وبحضور عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد، وذلك لبحث العديد من الموضوعات التي شهدتها اللعبة خلال الموسم الحالي وما يستجد مستقبلاً.