100 ألف دولار جوائز نقدية لبطلات ختام «دولية الحبتور» للتنس الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم، منافسات بطولة الحبتور الدولية لتنس السيدات، بمشاركة أكثر من 80 لاعبة، وتبلغ جوائزها نحو 150 ألف دولار، منها جوائز مالية 100 ألف دولار نقداً، وتقام على ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا التي لبست ثوب عرس عالمي للتنس، في المشهد الأخير احتفالاً ببطلات النسخة الثانية والعشرين في مسابقتي الفردي والزوجي، وتقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي للتنس، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، ويشهد برنامج الختام المباراة النهائية للزوجي، بعدها تقام المواجهة النهائية الكبرى المرتقبة لتحديد بطلة الفردي، والتي ستحظى باهتمام بالغ من محبي وعشاق اللعبة بالداخل والخارج، كما تختتم اليوم أيضاً بطولة كأس الحبتور الثالثة للاعبين المحليين بفئاتها الـ11، بمشاركة 167 لاعباً ولاعبة، وهي ثمرة تعاون الاتحاد المحلي مع مجموعة الحبتور، ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى المسؤولين وعدد من رجال الأعمال والشركات لحضور ومتابعة النهائي، الذي سينقل على الهواء مباشرة، عبر قناة دبي الرياضية التي تتواجد بفعالية في قلب الحدث.

نجاح

وأشاد علي نيللي، مراقب البطولة، المكلف من الاتحاد الدولي للتنس، بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة، وقال إنها من أنجح البطولات التي شارك في مراقبتها وإن اللجنة المنظمة كانت موفقة للغاية باختيار طاقم إداري احترافي وفر للبطولة كل سبل النجاح، مما سهل مهمة اللاعبات والحكام، وأسهم في خروج المنافسات على هذا النحو الذي يرضي الجميع من لاعبات وحكام ومنظمين وبما يليق باسم ومكانة البطولة عالمياً.