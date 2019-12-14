4 مواجهات ساخنة في كأس اليد اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل اليوم منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، بجولتها الثالثة، والتي تشهد 4 مباريات، وتبرز للواجهة موقعة العاصمة، والتي يلتقي فيها فريق شباب الأهلي الرابع برصيد نقطتين مع الجزيرة الثاني برصيد 4 نقاط، ويتطلع شباب الأهلي حامل اللقب، لتعويض تعادله في الجولة الثانية مع النصر 27/27، وبدوره، ينشد الجزيرة الفوز لاعتلاء قمة مجموعته الثانية، التي تشهد أيضاً لقاء مليحه الثالث 4 نقاط مع مضيفه الوحدة الخامس بنقطة، وفي المجموعة الأولى، يأمل الشارقة (نقطتين) العودة لسكة الانتصارات عقب خسارته أمام الوصل 27/22 في الجولة الثانية، عندما يواجه العين الثاني بـ6 نقاط، وبنفس الوقت يتطلع الزعيم لمواصلة مسيرته الناجحة مشاركاً الوصل صدارة المجموعة، التي يلعب فيها أيضاً، بني ياس الثالث برصيد نقطتين مع ضيفه فريق الظفرة الخامس بنقطة واحدة.