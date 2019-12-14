الأشواط الرئيسية مسك ختام «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: متابعة: فائز بجبوج

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يسدل الستار اليوم على فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي بنسخته السادسة عشرة، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتبدأ فعاليات الختام اليوم بالشوط التاسع للفحول عمر 4 و5 سنوات.

وشهد اليوم الأول، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي. وحققت المهرة «دي جورية» لمربط دبي، أعلى معدل من النقاط خلال منافسات اليوم الأول، عندما تصدرت القسم «أ» المخصص للمهرات بعمر سنة، محققة 92.88 نقطة.