تنظيم «سباق زايد» للدراجات الهوائية السنوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت جامعة نيويورك أبوظبي أمس النسخة الثانية من «سباق زايد» للدراجات الهوائية السنوي، في إطار مبادرتها للاحتفاء بذكرى الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وذلك على مضمار الدراجات الهوائية بجزيرة الحديريات في أبوظبي.

وبعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الفعالية المجتمعية العام الماضي، اجتمع أكثر من 200 مشارك هذا العام لركوب الدراجات الهوائية على مسارَيّ الجزيرة البالغ طولهما 5 و10 كيلومترات.

وفي خطوة رمزية تسعى إلى مواكبة ذكرى ميلاد الوالد المؤسس، تمت زيادة مسافة المسار هذا العام لتبلغ 101 كم. وضمت الفعالية مشاركين من أكثر من 30 بلداً.