ترايثلون دبي للسيدات في السابعة صباحاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في السابعة صباح اليوم منافسات «ترايثلون دبي للسيدات»، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، ويتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، والدراجات الهوائية، والجري.

وتبدأ إجراءات تسجيل المتسابقات في الساعة السادسة صباحًا، وتنتقل المتسابقات إلى منطقة السباق على الشاطئ الخاص بنادي دبي للسيدات ليعقد معهن اللقاء التوجيهي للسباق في الساعة السابعة إلا ربع، ويبدأ الإغلاق الجزئي للطرق في الساعة السابعة صباحًا، حيث تبدأ المنافسات بسباق السباحة الذي يقام في إطار من الخصوصية التامة في شاطئ نادي دبي للسيدات، وتتسابق المشاركات فيه ضمن الفئات الثلاث وهي فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر، وفي فئة السبرنت على مسافة 750 متراً، وفي فئة المسافة الأولمبية تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات لمتابعة المشاركات أثناء سباق السباحة.

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وتنتقل المتسابقات بعد ذلك مباشرة إلى سباق الدراجات الهوائية من أمام نادي دبي للسيدات في شارع جميرا ما بين متحف دار الاتحاد وتقاطع شارع الثنية وصولًا إلى نادي دبي للسيدات مرة أخرى حيث تكون المنافسات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 10 كيلومترات، وفي فئة السبرنت على مسافة 20 كيلومتراً، وفي فئة المسافة الأولمبية على مسافة 40 كيلومتراً، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري الذي تجرى منافساته بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات في القرية التي تم إنشاؤها داخل نادي دبي للسيدات، حيث تجري العداءات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 2.5 كيلومتر، وفي فئة السبرنت على مسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة على مسافة 10 كيلومترات.

وقالت لمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس ورئيسة اللجنة المنظمة للترايثلون ومديرة نادي دبي للسيدات: «في انطلاقة منافسات النسخة الثالثة من ترايثلون دبي للسيدات نشارك المتنافسات اليوم فرحة التنافس بكل الحماس والسعادة بمشاركة واسعة من السيدات من مختلف الجنسيات والأعمار والقدرات البدنية في الحدث الأول من نوعه بالمنطقة».

وأضافت لمياء خان: «عملت اللجنة المنظمة بالتعاون مع كافة الأطراف الداعمة على تنظيم حدث استثنائي يوفر تجربة لا تنسى للمتسابقات تخلد في ذاكرتهن من خلال الاستمتاع بالمشاركة في هذا الحدث الفريد من خلال التنظيم الاحترافي من الكوادر الوطنية المدربة على أعلى مستوى مع الحرص على راحة المشاركات والمتابعين للحدث وسط أجواء من الخصوصية، كما حرصت اللجنة المنظمة على توفير كافة سبل السلامة والأمان في السباق حيث ستكون المنقذات في كل مكان لمتابعة سباق السباحة، وسيتم تأمين سباق الدراجات الهوائية بموكب خاص من شرطة دبي على طول مسار السباق، كما ستوفر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التجهيزات الطبية المتكاملة في كل فعاليات السباق، كما تم توفير قرية رياضية ترفيهية متكاملة في نادي دبي للسيدات للعائلات والجمهور لمتابعة الحدث والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة في القرية».

قرية عائلية

ويقيم نادي دبي للسيدات ضمن شراكته الاستراتيجية مع «ترايثلون دبي للسيدات»، في مقره بمنطقة جميرا قرية رياضية ترفيهية متكاملة للعائلات، تتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية للسيدات والأطفال المتواجدين في النادي لمتابعة المنافسات، وتفتح قرية الترايثلون أبوابها بداية من الساعة 6:00 صباحًا ويسمح بدخول الرجال للقرية بعد 8:15 صباحًا.