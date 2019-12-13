سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية 43 قدماً غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً منافسات سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات في مياه الخليج العربي ضمن موسمه البحري، بمشاركة نحو تسعين محملاً على متنها أكثر من ألف بحار يقطعون مسافة السباق التي تتراوح بين 18 - 20 ميلاً بحرياً، تنتهي في مياه كاسر الأمواج أمام منصة التتويج في القرية التراثية التي تفتح أبوابها لاستقبال الزوار والسياح الذين يؤمونها بالمئات لمتابعة مثل هذا النشاط السنوي.

وكان التسجيل قد أُغلق مساء أمس، فيما كانت اللجنة الفنية استعرضت تفاصيل السباق وخط السير واللوائح المنظمة له.

وسيقام اليوم سباق للبوانيش الشراعية يسبق السباق الرئيس، ويقام في الثالثة عصراً على كورنيش أبوظبي، ويشارك فيه أكثر من مئتي بحار على متن نحو 45 من القوارب الشراعية.