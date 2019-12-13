صراع الزمن والسباق الأول في «دبي -اكس كات» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدق اليوم ساعة المنافسة في أروقة منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي وتستمر حتى الغد.

ويشهد الحدث الذي يقام في شاطئ جميرا 3 في الموقع الجديد خلف مركز صن سيت مول مشاركة 12 زورقاً يتقدمها زوارق الإمارات فرق شرطة دبي 3 المتصدر بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي وحامل اللقب زورق أبوظبي 4 بقيادة الثنائي العالمي فالح المنصوري وشون تورنتي وزورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري وزورق فيكتوري 33 بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي وعيسى آل علي.

كما يشارك في السباق 8 زوارق أخرى من بينها الزورق ماريتيمو 12 (استراليا) و ترابل تو 10 (إيطاليا -استراليا) واتش بي أي 96 (إيطاليا) ونيو ستار 9 (روسيا) ورهيب 17 (الكويت) ودي متري 20 (إيطاليا) وفيدكس 22 (إيطاليا) وكونسول بروكيرس (إيطاليا) فيما يغيب عن الحدث في هذه الجولة زورقا استراليا 8 وزورق سويكات 2.

تصفيات الزمن

وتخوض الزوارق المشاركة في جائزة دبي اليوم منافسات تصفيات أفضل زمن التي تقام على مرحلتين بداية من التاسعة صباحاً حيث تخوض جميع الفرق محاولات مفتوحة تستمر لمدة 45 دقيقة يتم بعدها تحديد أفضل 5 زوارق تحقيقاً للأرقام لخوض المرحلة الثانية الحاسمة لتحديد المنطلقين في السباق الرئيس.

ومن المنتظر أن تقام تصفيات سباق الزمن على كورس ومسار السباق الذي يصل طوله إلى 3.33 أميال بحرية على مدار المرحلتين وتكمن أهمية هذه المرحلة في أنها تمثل دفعة لجميع الزوارق المنافسة على اللقب في ضمان مركز متقدم في أولى نقاط الالتفاف مع السباق الرئيسي الأول اليوم.

السباق الرئيسي

وفي تمام الساعة الثالثة عصراً سيكون الجمهور على موعد مع الإثارة والتشويق خلال خوض السباق الرئيسي الأول عند الساعة الثالثة عصراً ومن المقرر أن تقطع الزوارق المشاركة 57.63 ميلاً بحرياً في إجمالي مسافة السباق التي تشمل لفة البداية و14 دورة حول كورس السباق إضافة إلى لفتين طويلتين.

ويأخذ السباق أهمية كبيرة في ظل التنافس المحموم بين الفرق المشاركة والتي سوف تعمل اليوم من أجل اقتناص النقاط وتعزيز موقفها قبل خوض آخر المحطات غداً مع ختام البطولة التي تشهد هذه السنة تنافساً كبيراً بين أربعة زوارق على قمة الترتيب العام.

ترتيب

يتصدر الترتيب العام 2019 بعد نهاية الجولة الثانية الشهر الماضي زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي برصيد 143 نقطة ويأتي في المركز الثاني زورق ماريتيمو 12 الأسترالي برصيد 137 نقطة بينما يحتل (حامل اللقب) زورق أبوظبي 4 بقيادة الثنائي العالمي فالح المنصوري والأمريكي شون تورنتي المركز الثالث برصيد 136 نقطة ثم زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري برصيد 113 نقطة.