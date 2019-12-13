الجولة الثانية لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وذلك في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، حيث تتيح الجولة للأندية الرياضية المحلية فرصة التنافس للتأهل للفوز بأحد أهم الألقاب الوطنية في رياضة الجوجيتسو.

وتقام منافسات البطولة بنظام الحزام المفتوح بمشاركة 16 نادياً إماراتياً، حيث يتنافس المشاركون اليوم من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 18، وفئة الشباب تحت سن 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت سن 18 عاماً ضمن فئات أوزان متنوعة.

وبعد تمكّنهم من حصد ذهبيات الجولة الأولى، يشارك نجوم اللعبة المحليون في منافسات الجولة الثانية من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بما في ذلك لاعبو أكاديمية نادي الوحدة زايد الكثيري، وعمر الفضلي، وحامد الهنائي، وسيف ذيبان، ومحمد العمري، ولاعبو نادي العين خالد الشحي، وخصيب المقبالي، وماهر طاهر وسعيد الحاج، ومحمد القبيسي، وأبطال نادي بني ياس سالم علي زايد وعمر السويدي وماجد الشحي ومهدي العولقي ومحمد السويدي، ونجم نادي الجزيرة صالح الذريبي، وسيف المنصوري ومحمد المنهالي من أكاديمية كوماندو جروب وأكاديمية A.F.N.T على التوالي.

حرص

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «نحرص في جميع البطولات التي ننظمها على تقديم تجربةٍ مميزة للاعبين والحضور، وذللك انطلاقاً من حرصنا على تسليط الضوء على رياضة الجوجيتسو بصورةٍ تليق بحضور دولة الإمارات على خارطة الرياضة العالمية. ويظهر جمهور الجوجيتسو في الإمارات حماسةً كبيرة لحضور وتشجيع لاعبيهم سواءً في البطولات المحلية أوالدولية، ما يؤكد على عمق ارتباط هذه الرياضة وقيمها النبيلة بنسيج مجتمع دولة الإمارات».

وأضاف: «تستكمل الجولة الثانية الزخم الكبير للبطولة، والذي انطلق مع الجولة الأولى، ما يؤكد على عشّق مواطني وسكان الإمارات لهذه اللعبة ومدى ارتباطها بهويتهم. ونتطلع اليوم لتألق لاعبي وأندية الجوجيتسو المحلية على بساط المنافسة، حيث يشارك الجميع على أمل الوصول للمرحلة المقبلة والظفر بكأس البطولة».

شكر

وقال لاعب نادي الوحدة حامد الهنائي، والذي يشارك عن فئة تحت 18 عاماً، وزن 81 كيلوجراماً: «بدايةً أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه المطلق لرياضة الجوجيتسو والرياضيين، فهو الدافع الداعم لنا في كل مرةٍ ندخل فيها بساط المنافسة. وأشعر بفخرٍ كبير لتمثيل نادي الوحدة في الجولة الثانية من البطولة، خاصةً بعد تمكني من حصد ذهبية الجولة الأولى وكلي ثقة بقدرة نادينا على مواصلة الإنجاز في الجولة الثانية والوصول للجولة الثالثة».

وأضاف: «أشارك في هذه الجولة متسلحاً بالخبرات الكبيرة التي اكتسبتها خلال مشاركتي في بطولة العالم للجوجيتسو في نوفمبر الماضي، ونواظب حالياً على تكثيف التدريبات، حيث نحضر ثلاث جلسات تدريب يومياً، لنتمكّن من دخول بساط المنافسة على أهبة الاستعداد».

الوزن

وتبدأ عملية الوزن الرسمية للاعبين المشاركين في البطولة في الحادية عشرة صباح اليوم فيما تنطلق المنافسات في الساعة الثانية ظهراً، لتقدّم لجمهور البطولة من عشّاق الجوجيتسو جرعةً مثالية من الحماسة.

16

الجولة الثانية من كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تشهد مشاركة لاعبي 16 نادياً إماراتياً، هي نادي العين ونادي الجزيرة ونادي الوحدة ونادي الإمارات ونادي الوصل ونادي الفجيرة للفنون القتالية و«إيه إف إن تي» ونادي بني ياس ونادي عجمان ونادي شباب الأهلي دبي ونادي الشارقة الرياضي و«فريق 777» و«كوماندو جروب» ونادي الظفرة ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي النصر.