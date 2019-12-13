اليوم نصف نهائي «دولية الحبتور» لتنس السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم مباريات الدور قبل النهائي لبطولة الحبتور الدولية 22 لتنس السيدات والتي تحتضنها ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور غراند بالجميرا بمشاركة 80 لاعبة.

وشهدت منافسات البطولة أمس خروج أربع مصنفات على يد لاعبات صاعدات، حيث ودعت المصنفة الثانية السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا على يد الرومانية آنا بودجان، والمصنفة السادسة الألمانية ماريا تاتغانا على يد البولندية كاوا كاتارزينا، والمصنفة السابعة الروسية فيتاليا على يد البلجيكية مينين غريت، والمصنفة الثامنة الروسية انستاسيا غراشيفا على يد الأوكرانية الشابة داريا سينغور (17 عاما).

وأعربت نوره بدوي مديرة البطولة عن سعادتها بما حققته النسخة 22 من دولية الحبتور حتى الآن من نجاحات، لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في النسخ الـ21 الماضية والتي مكنت الحدث من احتلال مكانة رائعة في روزنامة ونشاط الاتحاد الدولي للتنس.