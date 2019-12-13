افتتاح البطولة العربية للغولف في المغرب

المصدر: مراكش - فائز بجبوج

افتتح مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية وبحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للغولف البطولة العربية 39 لرجال الغولف مساء أول من أمس والتي يحتضنها ملعب املكيس للغولف بمدينة مراكش المغربية وتمتد حتى الإثنين المقبل وتشهد مشاركة 13 دولة عربية يمثلها أكثر من 55 لاعباً الأبرز بوطننا العربي يتنافسون للفوز ببطولة العرب على المستوى الفرقي والفردي.

وأقيم حفل الافتتاح بحضور العديد من المسؤولين في منطقة مراكش إلى جانب الأمين العام للاتحاد العربي للغولف عادل الزرعوني وجميع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف ورؤساء الوفود والوفود المشاركة.

وجاء حفل الافتتاح مبسطاً على أرض الصالة الكبيرة بمكان إقامة الوفود، ووجه معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للغولف الشكر والتقدير للأمير مولاي رشيد بن الحسن، ولكافة أعضاء الجامعة الملكية المغربية للغولف، مثمناً ومؤكداً النجاح الكبير الذي ستشهده البطولة، واستطرد قائلاً إن هذا ليس بجديد على إخواننا في الجامعة الملكية المغربية للغولف، والتي دأبت على الدوام لاستضافتها للعديد من البطولات العربية وأبدعت في وصولها جميعها لأعلى درجات النجاح والتفوق، كما شكر الدول التي حرصت على مشاركة العدد الكبير لمنتخباتها.

مشوار

وكانت القرعة التي أقيمت أول من أمس خلال الاجتماع الفني والتحكيم قد أوقعت الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب تونس والعراق والكويت ويمثلنا في البطولة كل من عبد الله المشرخ وشقيقه حسن المشرخ وداوود جفال والشاب راشد العمادي ووفق نظام بطولات الغولف تحتسب أفضل نتائج 3 لاعبين من الفريق الذي يتكون من 4 لاعبين، وحرص خالد الشامسي رئيس البعثة على مشاركة لاعبينا بحصصهم التدريبية التي سبقت انطلاق المنافسات.