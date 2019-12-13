«دبي الحرة لتنس السيدات» الأفضل في 2019

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت الرابطة الدولية لمحترفات التنس فوز بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بجائزة أفضل دورة من فئة 5 بريمير لعام 2019، وفق تصويت اللاعبات، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز ختام موسم بطولات محترفات التنس الذي أقامته الرابطة الدولية مؤخراً. وتمنح الرابطة جوائزها لبطولات تنس السيدات في أربع فئات: بريمير مانداتوري، وبريمير 5، وبريمير، والدولية.

وتصوت اللاعبات على منح هذه الجائزة إلى البطولة التي تحقق التميز على مستوى مؤسستها والعاملين فيها، وشغف المشجعين بها، وتفانيها الأشمل تجاه رياضة التنس ولاعباتها.

انطلقت دولية دبي للتنس، التي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، في عام 1993، وكانت مقتصرة على أسبوع بطولة الرجال، وفي عام 2001 انضمت بطولة السيدات إلى الحدث الذي أصبح بطولة سنوية للرجال والسيدات تقام على مدى أسبوعين.

وحصلت النسخة الافتتاحية لبطولة السيدات على جائزة «أفضل بطولة للعام» في 2001، وذلك وفق تصويت اللاعبات، بينما نال الحدث جائزته الأولى في فئة «أفضل بطولة للعام من فئة 5 بريمير» في 2015.