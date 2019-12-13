«شباب الرجبي» إلى ماليزيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

غادرت بعثة منتخب الإمارات للرجبي فئة تحت 19 سنة شباب إلى ماليزيا، للمشاركة ببطولة آسيا المستوى الثاني للرجبي تحت 19 سنة المؤهلة إلى المستوى الأول لتلك الفئة.

وسيلتقي منتخبنا مع المنتخب الماليزي في مباراتين متتاليتين، يتخللهما 48 ساعة راحة طبقاً للأنظمة البطولة فئة الـ 15 لاعباً، تقام المباراة الأولى بعد غد والثانية الأربعاء المقبل.

واستعد منتخبنا جيداً للمشاركة في هذه البطولة، لأنها حاسمة، وفى حالة الفوز في كلتا المباراتين نضمن الصعود للمستوى الأول، وقد أجرى المنتخب خلال الفترة الماضية تدريبات منتظمة عدة، وتخللها بعض المباريات الودية المحلية مع أندية الدولة بالإمارات.