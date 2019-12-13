بدء العد التنازلي لانطلاقة بطولة مبادلة العالمية للتنس

المصدر: أبوظبي - وام

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس، إحدى أقوى بطولات التنس في العالم، والتي ستقام بمجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة خمسة من بين أفضل عشرة لاعبي تنس في العالم هم رافاييل نادال المصنف أولاً؛ ونوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً؛ ودانييل ميدفيديف المصنف خامساً؛ وستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادساً؛ وجايل مونفيس، المصنف عاشراً؛ فضلاً عن هيون تشانغ، الفائز بلقب بطولة «نكست جنيريشن 2017» ما يؤكد أن منافسات هذا العام ستكون الأقوى في تاريخ البطولة.

واستقطبت البطولة مشاركة ماريا شارابوفا الفائزة بلقب «غراند سلام» خمس مرات والمتأهلة لنهائي بطولة اتحاد التنس إضافة إلى اللاعبة الأسترالية القوية أيلا تومليانوفيتش.