«دولية الحبتور لتنس السيدات» تدخل مرحلة الحسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت ملاعب فندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا وملاعب الحبتور سيتي، أمس، 16 مباراة ضمن منافسات بطولة الحبتور الدولية للتنس للسيدات التي تختتم بعد غد، ويشارك فيها 80 لاعبة صاعدة، وستقام اليوم 24 مباراة نصفها ضمن البطولة الدولية فردي وزوجي، بينما النصف الآخر ضمن منافسات كأس الحبتور الثالثة للاعبين المحليين من مواطنين ومقيمين بفئاتهم الثماني.

وبرغم هطول الأمطار التي دهمت البطولة، فإن منافسات الكبار قد بدأت بينهن لتحدد ملامح النهائيات، سواء على صعيد الفردي أو الزوجي، لأن عدداً من المصنفات عالمياً يواصلن مشوارهن بقوة، بينهن المصنفة الأولى بالبطولة الفرنسية كريستينا، وهناك بعض اللاعبات الجديدات اللائي تأهلن بجدارة في التصفيات التمهيدية التي سبقت البطولة.

وفي الزوجي، يلوح في الأفق قوة الزوجي المصنف الأول بالبطولة، المكوّن من الفرنسية ميلادينوفيتش والسويسرية ستيفاني فوجل والزوجي المصنف الثاني الذي يضم كلاً من الأوكرانية ديرا سينجور، والروسية فيكتوريا، ويلاحقهن الزوجي الياباني المكون من ميو كاتو ومواطنتها نامي جاتا.

وأقامت مجموعة الحبتور منظمة البطولة حفل عشاء فاخر على شرف الضيوف من منظمين وحكام ولاعبات بفندق هيلتون الحبتور بالحبتور سيتي وبحضور سلطان الحبتور. وقد استهل الحفل بكلمة رحب فيها رجل الأعمال خلف الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، بالضيوف في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن سعادته بما وصلت إليه البطولة من سمعة ومكانة عالمية، وباتت قبلة كل لاعبة تحلم بالوصول إلى العالمية، متمنياً للاعبات طيب الإقامة والتوفيق في المنافسات، وتحقيق نتائج طيبة تسهم في تطوير مستوياتهن.