أبو الشوارب: سلة النصر بدأت الحصاد

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

أكد عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة كرة القدم في نادي النصر، أن فريق الرجال لكرة السلة بالنادي بدأ يحصد غرس 8 سنوات عندما خططوا لبناء فريق قوي يتدرج عبر المراحل السنية المختلفة في النادي، جاء ذلك عقب فوز الفريق واحتفاظه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للعام الثاني على التوالي والمرة الخامسة في تاريخ النادي بعد فوزه في النهائي مساء أول من أمس على منافسه الظفرة 77 ـ 57، ووعد أبو الشوارب بالعمل كأسرة واحدة مع شركة الألعاب بالنادي ليواصل فريق السلة إنجازاته هذا الموسم سعياً للحصول على لقب بطولة الدوري العام للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقال: فريق السلة الحالي يمثل ثمرة جهد بدأت نواتها منذ العام 2011، ونجحت على مدار السنوات الماضية في صناعة فريق بطولات أعاد العميد إلى مكانته الطبيعية بالمنافسة على ألقاب البطولات، وهو ما أكده العميد باحتفاظه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للعام الثاني على التوالي في ظل امتلاك لاعبين مواطنين من الطراز الرفيع، قادرين على تنفيذ خطط الجهاز الفني بالصورة المثلى وبشكل متناغم مع المحترفين الأجانب، إضافة إلى ما يمتلكه الفريق حالياً فإن العميد يملك المؤهلات التي تجعله يهيمن على جميع ألقاب الموسم، ولعل من أبرزها استهلال سلة العميد نهاية الأسبوع الجاري لبطولة الدوري الساعين فيها لحصد اللقب للمرة الأولى بتاريخ النادي.

وأضاف أبو الشوارب: وضعت إدارة الألعاب الجماعية في النادي نصب عينها الفوز بلقب الدوري للموسم الحالي عقب حلول النصر وصيفاً في نسخة العام الماضي، خصوصاً أن لقب الدوري يمثل بوابة الانتقال بطموحات العميد من المنافسة على الألقاب المحلية لتطال الخليجية، والقارية، ونحن على ثقة تامة بما نملكه من منظومة متكاملة في كرة السلة أننا قادرون على تحقيق الأهداف المطلوبة.

تهنئة

من ناحيته، هنأ رئيس الاتحاد العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي النصر بفوزه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وأشاد القرقاوي بالمستوى الذي قدمه الظفرة رغم خسارته اللقب، واصفاً الظفرة الذي سجل ظهوره للموسم الثاني فقط في بطولات كرة السلة، بأنه يقدم نموذجاً يحتذى به، وقال إن النصر استحق اللقب لكونه يملك الفريق الأكثر جاهزية، إلا أن الظفرة لم يكن الند السهل وقدم مستوى يليق بمباراة نهائية.

وقال القرقاوي إن هناك أندية ينحصر جل اهتمامها وتركيزها وحتى ميزانياتها الضخمة على كرة القدم وتفشل رغم ذلك في المنافسة على الألقاب، ليقدم الظفرة رسالة واضحة بأنه يمكن حصد الإنجازات بميزانيات أقل بكثير، كما أنه قدم رسالة لأندية كبرى في الدولة بأن كرة السلة شأنها شأن باقي الألعاب يمكن لها أن تظهر النادي بالمكانة التي تليق به وبالرياضة الإماراتية.

رقم 16 يعتبر كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، اللقب الـ16 في تاريخ المدرب المصري أحمد عمر في البطولات المحلية، والتي حققها على مدار 15 عاماً مع أندية الشباب والوصل، كان آخرها الموسم الماضي بقيادته الوصل للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وعبر المدير الفني لسلة النصر المصري أحمد عمر عن سعادته بتحقيق أول لقب مع النصر، وقال إنه يمثل دفعة قوية للفريق لتحقيق إنجازه الأول تاريخياً والفوز بلقب الدوري البطولة الأقوى الموسم المحلي.

بطولة

أعرب المصري أحمد عمر مدرب سلة النصر، عن سعادته بحصده اللقب في ظهوره الأول وقال: استهلال الموسم بلقب بطولة هو جل ما يطلبه المدرب مع فريقه الجديد، مشيراً إلى أن اللقب يحمله مسؤولية مضاعفة في كيفية قيادة الفريق لحصد مزيدٍ من الإنجازات، خاصة في بطولة الدوري التي ستشهد منافسة قوية سواء من شباب الأهلي والشارقة وحتى الوصل.